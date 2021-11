Golob Hojsove besede označil za čisto laž

V preteklih tednih so v javnosti močno odmevale menjave Roberta Goloba (Gen-I), Andreja Ribiča (Elektro Ljubljana) in Borisa Soviča (Elektro Maribor). Tokrat so v pogovorni oddaji Tarča na nacionalki razpravljali, ali gre za politične menjave političnih kadrov, Robert Golob, Aleš Hojs, Jernej Vrtovec, Robert Pavšič in Gorazd Podbevšek.

V ozadju menjav po informacijah Tarče vse niti vleče Blaž Košorok, kader SDS, ki bi lahko prevzel vodenje Gen Energije. O političnem kadrovanju je Golob dejal, da ga je na čelo Gen-I imenoval leta 2006 zasebni lastnik, saj je sam ustanovil podjetje, v katero je država pozneje vstopila kot lastnica. »Kako me je lahko nekdo politično kadroval?« se je vprašal in spomnil, da je to bilo v času prve Janševe vlade. »Imamo Slovenski državni holding, vemo, kako sistem poteka.

»Gre za državna podjetja, pravila so jasna, delati je treba z roko v roki, mi pripravljamo strategije, zakonodajo, energetska podjetja pa upravlja SDH. Kot politik distinkcijo med vlogo ministra in SDH razumem in se ne vpletam,« je na vprašanje, ali člani nadzornega sveta SDH delujejo po nareku vlade in politike, odgovoril minister Vrtovec. Golob je dejal, da mora ministra Vrtovca vzeti v bran, ker se on res ni vpletal, so pa to počeli njegov tesni sodelavec, državni sekretar Blaž Košorok, ter generalni sekretarji strank, kot je generalni sekretar SDS Borut Dolanc.

Po Hojsovi oceni je bila zamenjava na vrhu GEN-I nujna. Podjetje je namreč imelo ob treh milijardah evrov prometa 15 milijonov evrov dobička, kar da je po ministrovih besedah »katastrofalno poslovanje«. GEN-I je po Hojsovih navedbah bolnišnicam ponudil trikrat višjo ceno elektrike za naslednja leta. Golob je navedbe o cenah za bolnišnice označil za čisto laž in tudi opomnil, da gre za javni razpis. Naslikal je tudi nasprotno sliko poslovanja GEN-I: družba ima dvakrat večji donos na kapital kot katero koli drugo podjetje v energetiki v SDH.