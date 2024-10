Golaž skoraj pošel še pred ocenjevanjem (FOTO)

Na Frati pri Ajdovcu je nekoč, od leta 1861 do 1917, stala zelo stara gostilna Johana Šafarja. Na stičišču poti med Mirnopeško dolino in Ajdovško planoto je bila tudi logarnica, v kateri je prebival logar, ki je skrbel za Auerspergove gozdove. Med drugo svetovno vojno je bila v italijanski ofenzivi požgana in porušena, po njej pa so jo obnovili in poimenovali Partizanski dom Frata, ki je kot gostišče deloval s številnimi najemniki na Trdinovi pešpoti.

Leta 1992 je v lasti novomeške občine popolnoma pogorel. Novoustanovljena Občina Žužemberk ga je po delitveni bilanci z Novim mestom prevzela in ga na javni dražbi prodala Ludviku Leganu, ta pa ga je popolnoma prenovljenega leta 2002 namenil turizmu. Preporod je dom doživel leta 2018, ko sta ga prevzela Marjan Novak s partnerico Karmen Rozman, gostinca z bogatimi izkušnjami.

Ekipa Old punce se je na Dolenjskem izjemno dobro počutila.

Frata je zdaj priljubljena turistična točka v Suhi krajini, kjer se zbirajo pohodniki, gobarji, kolesarji, domačini in tudi lovci. Nedaleč so namreč bogata lovišča, v katerih gospodarijo lovske družine Plešivica Žužemberk, Mirna Peč in Dobrnič. Mimo vodijo številne pešpoti: odcep Evropske pešpoti E7, Trdinova pot, Jakobova pot, planinska pešpot Ljubljana–Zagreb in gozdarska pešpot proti Straži. Nov je tudi Bike Park Frata s tremi progami različnih težavnosti, ki se kačasto vijejo po hribu nad gostiščem.

Zenf in cviček

Letos je v organizaciji doma Frata, ki organizira tudi različne etnološke prireditve, kot sta prižig kope in žive jaslice, potekalo že šesto tekmovanje v kuhanju golaža. Na dvorišču pred domom so se pomerile številne tričlanske ekipe, ki so ob odprtem ognju v treh urah pokazale kuharsko znanje. Vsaka je prejela kilogram govejega mesa in kilogram čebule. Vsi dodatki, vključno z litoželeznimi kotlički, pa so bili odgovornost tekmovalcev.

Čas za pripravo so podaljšali, saj se mora jed na šibkem ognju počasi kuhati.

Golaž so poizkusile tudi motoristke iz Litije.

Lanski zmagovalci so osvojili tretje mesto.

»Prvič smo tukaj, počutimo se zelo prijetno, še bolj pa smo navdušeni nad gostoljubjem in sproščenostjo,« je povedal Tone Goršič - Bob, član ekipe Old punce iz Malega Vrha pri Prežganju v ljubljanski občini. »S sabo smo pripeljali vse dodatke, raznovrstna zelišča in začimbe, ki jih potrebuje dober golaž: lovor, majaron, tri vrste paprike, kajenski poper, česen, paradižnik v tubi, kislo jabolko admiral, malo zenfa in tudi cviček, vsakega po malem,« je še dodala članica in prva kuhalnica ekipe Old punce Silva Poglavšek. Čas za pripravo so pozneje sicer podaljšali, saj se mora jed na šibkem ognju počasi kuhati. Ekipe so si čas krajšale s pripovedovanjem šal, okušanjem lanskega vina, pa tudi s sprotnim okušanjem vročega izdelka. Golaža je ponekod po pokušnji prijateljev in sosednjih ekip skorajda zmanjkalo, na srečo ga je bilo za ocenjevalni vzorec dovolj.

Pokale je ob prisotnosti članov komisije in Karmen Rozman podelil Drago Bulc.

Turistični zanesenjaki, z leve: Pavle Vidic, predsednik TD Straža, predsednik regijske turistične zveze Dolenjske in Bele krajine Jože Barbo ter Vlado Kostevc, predsednik TD Suha krajina

2018. je dom doživel preporod.

Zmagovalci 6. golažijade na Frati, ekipa Sosedje: kuhanje, druženje in dobri sosedski odnosi so zanje zelo pomembni.

Izjemno izenačeni

Komisija pod vodstvom slovenskega turističnega novinarja Draga Bulca, vsestranskega člana TD Mirna Peč Alojza Dragana in gostinca s številnimi izkušnjami Damjana Intiharja ni imela enostavnega dela, ocenjevali pa so okus, videz in aromo. Po besedah članov komisije je bilo vsaj šest izdelkov izjemno izenačenih, odločale so malenkosti. Na tretje mesto se je uvrstila ekipa lanskih zmagovalcev Trije Štineti z Uršnih sel z gospodarjem Jožetom Štinetom na čelu​, drugo je zasedla ekipa Sodrga pod vodstvom Luke Škufce in prvo ekipa Sosedje v sestavi Andrej, Filip in Nika Petrin ter Vojko Klobučar z Uršnih sel, ki so prejeli prehodni pokal.

Omamno dober golaž so skuhali po receptu mame in stare mame Fanike Petrina, ki je budno spremljala dogajanje. Recepta niso izdali, se je pa šušljalo, da so najprej spražili samo meso, nato posebej čebulo ter jo naknadno pomešali z mesom in začimbami. To posebnost in kakovost je začutila tudi komisija in jim prisodila največ točk. Pokale je ob prisotnosti vodje tekmovanja Karmen Rozman podelil Drago Bulc.

Tega dne so se na tradicionalnem, že 20. srečanju sešli in vihteli kuhalnice tudi člani in članice turističnih društev Suhe krajine, Mirne Peči in Straže.