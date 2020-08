Slaba novica, če greste na Hrvaško

»Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Starod, Jelšane, Rogatec, Dobovec, Gruškovje in Zgornji Leskovec,« obvešča prometnoinformacijski center.



Na mejnih prehodih Jelšane, Dragonja, Gruškovje se za izstop iz države po trenutnih podatkih čaka do dve uri, na Dobovcu in Starodu, prav tako za izstop iz države, pa uro in 30 minut. Ob vstopu je čakalna doba v Jelšanah do 30 minut in na Dragonji do 45 minut.



O gneči poročajo še s severne strani države. Pred predorom Karavanke iz Avstrije proti Sloveniji je nastala 14-kilometrska kolona vozil. Predor občasno zapirajo.