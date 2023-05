Glasbeni svet žaluje: umrl je Mirko Ramovš

V 88. letu je umrl etnokoreolog Mirko Ramovš, ki je bil vseskozi sodelavec, nekaj časa pa tudi predstojnik Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU. Bil je tudi umetniški vodja Akademske folklorne skupine (AFS) France Marolt, na ljubljanski Filozofski fakulteti pa je predaval o ljudskih plesih, so sporočili iz ZRC SAZU.

Vest o Ramovševi smrti so na svojem Facebook profilu objavili tudi člani AFS France Marolt: »Sporočamo žalostno novico, da se je danes od nas poslovil naš dragi Mirko Ramovš. Desetletja smo skupaj tkali prijateljske vezi, potovali po svetu plesa in glasbe, se veselil in ustvarjali najlepše odrske izkušnje. Jutri se ga bomo na svojem 75. letnem koncertu spomnili s tem, kar najbolje znamo: s plesom, glasbo, petjem in odrskim žarom. Dragi Mirko, počivajte v miru!,« so zapisali.

Ramovš velja za utemeljitelja etnokoreologije na Slovenskem. Ljudskemu plesu je bil zavezan poklicno, hkrati pa je bil tudi njegov konjiček. Ljudsko plesno izročilo na slovenskem ozemlju je preučeval z vidika izvora, razvoja in značilnosti posameznih plesov, njihove oblikovne in glasbene podobe, šeg in navad, povezanih s plesom, ter sodobnih transformacij.