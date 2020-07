Gasilne aparate spremenili v šparovčke

Sanida Krbavac bo prva sedla za volan novega vozila. FOTO: Boštjan Fon

Staro cisterno prodali Hrvatom

Na intervencijah sodelujejo tudi sinovi in očetje, kot recimo Dejan (levo) in Božo Praprotnik. FOTO: Boštjan Fon

Podobno akcijo s hranilniki so imeli naši gasilski prijatelji iz Mozirja.

Ena redkih gasilskih voznic

320.000

evrov bo stala nova cisterna.

Radovljiško gasilsko prostovoljno društvo, ustanovljeno leta 1883, je eno najstarejših na sončni strani Alp, v svojih vrstah pa naštejejo 166 članov. Ne gojijo le požarne brambe, ampak so aktivni tudi kot licencirani organizator Firefighter Combat Challenge, tekmovanja, ki ga označujejo kot najtežji dve minuti v športu in ima korenine v ZDA v okviru preverjanj pripravljenosti profesionalnih gasilcev.Njihov članje pred leti odšel kot član reprezentance Slovenije na tako tekmovanje prek Atlantika. Naši prostovoljci so osvojili skupno tretje mesto, kar je bilo za ameriške profije veliko presenečenje.Imajo ekipo prvih posredovalcev, ki delujejo v okviru projekta Oživimo srce, ko dajejo prvo nujno medicinsko pomoč. Njihov podmladek je motiviran in uspešen na tekmovanjih, hkrati poleg gasilske dejavnosti opravljajo tudi druge humanitarne akcije. Njihov vozni park je spodoben in vzdrževan, toda za nadaljnji razvoj, predvsem pa preventivo na področju varstva pred požari, so se pred časom odločili, da je treba dotrajan tovornjak cisterno zamenjati.»Cisterna GVC 24/50 je bila izdelana leta 2005 in je bilo takrat edino sodobno gasilsko vozilo na območju Gasilske zveze Radovljica. Bila je v stalni uporabi, prav na vseh požarih v občini v zadnjih petnajstih letih, in dognali smo, da je za naše potrebe že preveč iztrošena,« pove poveljnik PGD Radovljica. V društvu so staknili glave in po nekaj preračunavanja dognali, da bodo zmogli v svojo garažo pripeljati novo, najsodobnejšo gasilsko cisterno.»Gre za vozilo z enako oznako, kot je bilo prejšnje, a ima modernejšo opremo in specifične dodatke, predvsem kar se tiče elektronskih naprav. Sami smo na podlagi praktičnih izkušenj v petnajstih letih spoznali, kaj takemu operativno stalno delujočemu vozilu manjka za popolnost,« pojasni poveljnik in nadaljuje: »Ne gre za serijsko izdelano gasilsko vozilo, temveč za podvozje tovornjaka proizvajalca Scania, ki mu bodo nadgradnjo izdelali pri nas, v Sloveniji, v podjetju GVP pri Slovenski Bistrici. Kot smo izvedeli s strani naših kolegov, gre za izkušeno podjetje, ki dobro ve, kaj dela in kakšne so specifične želje uporabnikov. Nova cisterna bo namenjena dobavi vode na požarišče, dobavi pitne vode, gašenju vozil in elektroagregatov ter ima s kombinacijo vode, penila in tehnično visoko razvitih ročnikov možnost gašenja prav vseh naprav na vseh prizoriščih, poleg opreme za gašenje je v vozilu predpisana tudi druga oprema, kot so izpihovalniki dima, dimovleki, cevi, različna specialna orodja.«Specifična pa bo tudi akcija zbiranja sredstev za novo vozilo. Projekt je resno zastavljen in poveljnik pove, da so staro vozilo že prodali na Hrvaško, zgodilo se je tik pred pandemijo, ter imajo tako temelj za investicijo v novo vozilo, ki stane 320.000 evrov. »Sredstva bomo prejeli od občine Radovljica in Uprave RS za zaščito in reševanje, vendar pa moramo četrtino zagotoviti sami. Nekaj bomo zaslužili z opravljanjem gasilske in redarske službe na prireditvah, stekla pa bo tudi akcija med ljudmi dobre volje in odprtega srca, ki nam še nikoli niso odrekli drobnega, a za nas zelo pomembnega prispevka,« razloži namestnik predsednika društva. Člani so se domislili nadvse simpatičnega in originalnega nagovora Radovljičanom. Iz gasilnikov, ki niso več v uporabi, so izdelali hranilnike. »Podobno akcijo s hranilniki so imeli naši gasilski prijatelji iz Mozirja,« pove Lenček: »Lotili smo se dela, zdaj imamo pripravljenih deset gasilnikov hranilnikov, ki bodo nameščeni v kratkem.«Potekajo dogovori na posameznih lokacijah, prvi gasilnik hranilnik pa je že na svojem mestu v baru Akademija. »Gre za rdeče šparovčke, tako smo jih poimenovali, naziv celotne akcije pa je Radol'ca kupuje nov gasilski tovornjak,« razloži gasilska pripravnica: »Radovljičani so v preteklosti že večkrat pokazali dobro voljo in nam pomagali, zato o njihovem odzivu tudi tokrat ne dvomimo.« Vsakega prispevka bodo seveda veseli tudi od obiskovalcev z drugih koncev Slovenije, dodajo, da lahko nanj pripnejo še listič, od kod so prišli k njim.»Tako se bomo prepričali, da tudi drugje živijo dobri in srčni ljudje, ne le pri nas.« Za konec nam zaupajo še ekskluzivno podrobnost, ki jo bodo udejanjili, ko bo nova cisterna GVC 24/50 prevzeta: krstno vožnjo bo opravila, njihova 32-letna operativna gasilka, domačinka Linhartovega mesta in finalistka izbora Naj gasilka Slovenskih novic 2018, ki je ena redkih voznic gasilskega tovornjaka pri nas.