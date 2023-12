Gala dogodek s številnimi uglednimi poslovneži (FOTO)

V prestižnem Institute of Directors so se v družbi približno 130 gostov zbrale ugledne osebnosti s področja gospodarstva, politike in diplomacije tako iz Slovenije kot tudi Združenega kraljestva. Slavnosten, a hkrati sproščen večer v prijetni družbi je bil že tradicionalno namenjen praznovanju in druženju pa tudi utrjevanju obstoječih ter navezovanju novih gospodarskih, političnih, kulturnih in prijateljskih vezi med obema državama.

Slovenska oblikovalka Ana Lazovski, ki je znana predvsem po kreiranju ekstravagantnih klobukov, se je že pred leti preselila v London. FOTO: mediaspeed.net

V vlogi gostiteljev sta se izkazala direktorica Britansko-slovenske gospodarske zbornice Barbara Uranjek ter predsednik zbornice in partner v podjetju Ion Advisory Luka Vesnaver, ki sta celoten dogodek tudi povezovala. S svojo prisotnostjo sta večer počastili tudi britanska veleposlanica v Ljubljani Tiffany Sadler in predsedujoča odboru Združenja britanskih gospodarskih zbornic Sarah Howard.

Poslovne priložnosti za druženje nista zamudila niti predsednik AAMI Corporation Miha Murn ter manekenka Daša Podržaj. FOTO: mediaspeed.net

Gala dogodek je privabil številne ugledne poslovneže, poleg tega, da je bil večer priložnost za poslovno mreženje, je bil tudi pomembna priložnost za krepitev odnosov med Slovenijo in Združenim kraljestvom.