Favory, Sheeba in Logo iščejo nov dom

Ministrstvo za notranje zadeve je razpisalo prodajo živali, ki so doslej služile v policiji. Ker konjiček Favory, psička Sheeba in pes Logo zaradi značajskih in delovnih lastnosti niso primerni za delo v policiji, jim iščejo novega lastnika oziroma nov dom.



Primernim skrbnikom, ki jim bodo lahko nudili ustrezno oskrbo in ljubezni poln dom, bodo zagotovo odlični ljubljenčki, ki bodo skrbnost lastnikov vselej nagradili z brezpogojno ljubeznijo. Ob tem so na spletni in facebook strani slovenske policije pripisali, da nov dom išče konj Favory Steaka XXVII., pasme lipicanec, skoten 1. aprila 2009. Izklicna cena zanj je 1200 evrov. Ogledate si ga lahko na Policijski postaji vodnikov službenih psov in konjenikov Maribor na Vrbanski cesti 65 v Kamnici po predhodnem dogovoru s komandirjem postaje Petrom Majcenovičem. Pokličete ga lahko na telefonsko številko 02 320 97 01.



Nov dom iščeta tudi belgijska ovčarka Sheeba, poležena 3. januarja 2015, in nemški ovčar Logo, poležen 24. junija 2018. Izhodiščna cena za psičko je 100 evrov, za Loga pa 1500 evrov. Oba si lahko ogledate v Oddelku za šolanje službenih psov na Gmajnici 34 v Ljubljani po predhodnem dogovoru z vodjo oddelka Markom Medveškom. Dosegljiv je na telefonskih številkah 01 200 22 50 ali 01 200 22 51.



Ministrstvo za notranje zadeve je objavilo javno zbiranje ponudb. Upoštevali bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah najpozneje do 1. marca do 12. ure na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. Seveda bodo morali zainteresirani kupci izpolniti posebne obrazce in jih upoštevati, da se bo živalim tudi v bodoče lepo godilo.

