Ni, da ni: Famozni črni passat, vožnja pod vplivom alkohola med delovnim časom, prevelika servilnost policije ...

Premier Robert Golob je ministru za notranje zadeve Boštjanu Poklukarju naročil pripravo poročila v zvezi z dogajanjem na centru za varovanje in zaščito, ki ga na ministrstvu že pripravljajo, je Poklukar pojasnil medijem. V tem poročilu bo navedel vse ukrepe od njegovega prihoda in prihoda generalnega direktorja policije Senada Jušića na funkciji, je Poklukar dejal ob robu podpisa dogovora o protokolu v primeru povečanih varnostnih tveganj v visokošolskih zavodih.

Zatrdil je, da teh ukrepov ni malo. Izrazil je začudenje, da pred tem nihče ni odredil izrednega nadzora nad to enoto. Sam je namreč sklenil, da je to treba narediti, ko je videl, kaj vse je tam narobe.

Po besedah Poklukarja gre za dalj časa trajajoče težave, na katere očitno v preteklosti nihče ni opozarjal. »Ko sva z generalnim direktorjem prevzela mandat, sva očitno dregnila v osje gnezdo in tudi začela ukrepati,« je dejal Poklukar ob očitkih, da ni pravočasno ukrepal. Zatrdil je, da bo na vse očitke odgovoril tudi koaliciji, tako pred interpelacijo kot tudi v interpelaciji, pojasnjuje pa jih tudi dnevno.

Izredni nadzor potekal od marca do aprila letos

Izredni nadzor nad izvajanjem nalog in pooblastil v centru za varovanje in zaščito (CVZ), ki je bil izveden na podlagi odredbe ministra, je potekal od marca do aprila letos, zaključno poročilo pa je bilo izdelano avgusta. Nadzor je opravila nadzorna skupina direktorata za policijo in druge varnostne naloge ministrstva za notranje zadeve. Celotno poročilo je bilo prvotno označeno s stopnjo tajnosti interno, v ponedeljek pa so sprožili postopek izločanja tajnih podatkov.

V nadzoru so bile ugotovljene tako sistemske kot individualne anomalije. Poročilo med drugim navaja, da so v evidenci pritožb zoper delo policistov CVZ evidentirane tri pritožbe v letih 2020 in 2021. Ena zadeva ni bila obravnavana kot pritožba, ena je bila obravnavana na senatu kot neutemeljena in ena kot uspešno izveden pomiritveni postopek. Še eno pritožbo pa navajajo v letu 2024. Nadzorna skupina ocenjuje, da področje pritožb v CVZ ni problematično.

Famozni črni passat

V povezavi s pritožbo varovane osebe in glede »preverjanja prisotnosti črnega passata« ugotavljajo prepočasno odzivnost. Varovana oseba je večkrat kontaktirala policiste, vodjo CVZ in generalnega direktorja, od katerih naj bi zahtevala poročilo o ugotovitvah. Zato so se pojavila tudi obtoževanja znotraj policije o tem, kdo ni opravil svojega dela. CVZ pa je šele po nekaj tednih sprožil preverjanje kamer na javnih krajih, a so bili posnetki v tem času že izbrisani.

Niso imuni na odklonska ravnanja

V poročilu je zapisano tudi, da center za varovanje in zaščito ni imun na odklonska ravnanja, pri čemer izpostavljajo individualne kršitve delovnopravne zakonodaje, ki pa terjajo proaktiven povečan in stalen nadzor vodstva nad delom policistov (uživanje in vožnja pod vplivom alkohola med delovnim časom, neupravičena uporaba službenih vozil, neupravičeno obračunavanje delovnih ur in dodatkov itd.).

Poročilo razkriva primer varnostnika, ki je pred koncem varovanja samovoljno zapustil delovno mesto in se s službenim vozilom odpeljal, ne da bi obvestil vodjo varovanja. Pozneje so ga policisti izsledili, ko je vozil pod vplivom alkohola. Vodja CVZ je predlagal izredno odpoved delovnega razmerja.

Odtekanje informacij

Kot resen odklonski pojav navajajo »odtekanje informacij izven CVZ«. »Še zlasti izstopajoči so primeri varovane osebe, ko je v zelo kratkem času prejela informacije o obravnavanih temah v vodstvu ali neprimernem komentiranju vodstvenih delavcev«. Seznanitev ogrožene varovane osebe z ugotovitvami notranjevarnostnega postopka je bil po mnenju nadzorne skupine neprimeren ukrep uslužbenca sektorja za notranjo varnost in integriteto, ker je to samo poglobilo nesoglasje varovane osebe in policije do vodstva CVZ, generalnega direktorja policije itd.

Prevelika servilnost policije

Med policijo in varovano osebo mora biti vzpostavljeno zaupanje, prevelika servilnost policije ali osebna navezanost varnostnika na varovano osebo pa škoduje strokovnemu opravljanju nalog, še navaja poročilo. Subjektivna ocena ogroženosti varovane osebe pa ne sme biti podlaga za trošenje resursov policije.

Nadzor je pokazal tudi, da so zaradi narave dela varnostniki nadpovprečno delovno obremenjeni v času, ko izvajajo osebno varovanje in več dni zapored nimajo nimajo zagotovljenega minimalnega dnevnega počitka, kar je lahko z vidika psihofizične sposobnosti izvajanja varovanja tudi tvegano. Ugotovili so tudi nepravilno obračunavanje dodatka za nadomeščanje vodje. Nadzorna skupina pa se je vprašala tudi, ali mora policija zagotoviti civilna oblačila vse uslužbence CVZ.