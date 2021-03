Fajonova pisala Janši, ta ji odgovarja: Zberite denar in plačajte kazni

Nekateri mladoletni dijaki, ki so v začetku februarja na mirnem protestu v Mariboru zahtevali odprtje šol, so po informacijah, vodje inciative Zahtevamo šolo, prejeli kazni zaradi kršenja epidemioloških ukrepov.Včeraj so jim v bran stopili številni člani opozicije, zlasti iz stranke SD, ki je danes na premierjater ministrainnaslovila poziv k amnestiji dijakov. V pismu je predsednica stranke, da ni pravično, da bi dijaki prejemali pozive na sodišče zato, ker so zahtevali le svojo pravico do izobraževanja in znanja. Na predsednike koalicijskih strank je naslovila iskren in dobronameren predlog, da poskrbijo za amnestijo dijakov in dijakinj, ki se jim očita, da so z organiziranim zbiranjem kršili zakon o nalezljivih boleznih in ogrožali zdravje ljudi. »Represija je napačen pristop,« je še opozorila Fajonova.Janša je za stanje okrivil stranko SD: »Prav je, da @strankaSD prevzemate odgovornost za ravnanja, ki ste jih povzročili s svojim javnim hujskanjem zoper preventivne ukrepe. Dijakom ste izjemno slab vzor. Zberite denar in plačajte globe.«