Mladoletni dijaki, ki zahtevajo šolo, morajo na sodišče

Potem ko je skupina dijakov v začetku Maribora z mirnim shodom zahtevala odprtje šol za dijake, zdaj nekateri posamezniki prejemajo vabila na sodišče. To je na twitterju potrdil vodja iniciative Zahtevamo šolo. Poziv na sodišče naj bi jih prejelo najmanj šest, ker naj bi na shodu kršili epidemiološke ukrepe in ogrožali javno zdravje.Danes so se v šole sicer vrnili vsi učenci osnovnih šol in dijaki zaključnih letnikov, preostali pa se še naprej šolajo na daljavo. Vseeno se dijaki nadejajo, da bo vlada ta teden morda le odobrila vsaj delno vrnitev v šolske klopi.