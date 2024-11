Fajonova odprla veleposlaništvo v Afriki, znani infektolog pa: »Sam mal … kaj!?«

Zunanja ministrica Tanja Fajon je v Adis Abebi odprla novo slovensko veleposlaništvo. Veleposlaništvo v Etiopiji bo prispevalo h krepitvi sodelovanja med državama, so sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve.

»Zadovoljna sem, da smo se odločili za veleposlaništvo v Adis Abebi, s čimer postavljamo nov mejnik v slovensko-etiopskih odnosih,« je ob odprtju veleposlaništva povedala ministrica.

In če je Fajonova zadovoljna in ponosna, vsi tega niso pospremili z zadovoljstom. Tako se je oglasil znani infektolog Federico V. Potočnik in novico pospremil s pikrimi besedami: »Osebnega zdravnika čakaš v vrsti. Ni radiologov. Na razpise specializacij se jih prijavi nevarno malo. Tujcem je boljše drugod. Tisti v državnem zdravstvu odhajajo. Golob in ministrica se skrivata. Normalna vlada bi najprej uredila zadeve doma. Kaj pa ta?«.