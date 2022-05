Fajonova na noge dvignila Hrvaško, tamkajšnji minister ji odgovarja

Kandidatka za ministrico za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je na novinarski konferenci govorila tudi o pridružitvi Hrvaške schengnu. Že v preteklosti je poudarila, da je vstop Hrvaške v schengen odvisen od reševanja vprašanja arbitraže, zdaj pa je to še enkrat ponovila in v sosednji Hrvaški povzročila vznemirjenje. Na njene besede se je odzval hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radman.

»Prizadevam si, da Hrvaška, kot naša soseda, čim prej vstopi v schengen. V koalicijsko pogodbo pa smo med drugim zapisali ključni prioriteti zunanje politike. Med drugim, pravim, je tudi implementacija arbitražnega sporazuma med Hrvaško in Slovenijo in pa širitev, nadaljevanje držav EU na Zahodni Balkan. Opozarjam, da gre danes predvsem za izziv, da postavimo spet jasna in transparentna pravila na območju schengna. Šele takrat bo širitev realno gledano na tri nove države (Bolgarija, Romunija, Hrvaška), ki so pripravljene, mogoča. Implementacija arbitražnega sporazuma poteka vzporedno,« je dejala Fajona in z izjavo na Hrvaškem pritegnila nemalo zanimanja.

Vstop bi najprej koristil slovenskim turistom in lastnikom nepremičnin

Na njene besede se je odzval minister Grlić Radman, ki je med drugim dejal, da je vstop Hrvaške v schengen predvsem v interesu Slovencev – turistov in tistih, ki imajo na Hrvaškem nepremičnine in čolne, zato blokade niso nikomur v interesu. Napovedal, da si bo politika prizadevala odpraviti morebitne sporazume in blokade. Po njegovem mnenju vstop v schengen »nima zveze z odprtimi mejnimi vprašanji med našima državami«.

Kar zadeva morebitno pogojevanje Slovenije pri vstopu Hrvaške v schengen z izvrševanjem sodbe arbitražnega sodišča, je spomnil na odločitev Sodišča Evropske unije, ki je leta 2020 odločilo, da ni pristojno za odločanje o mejnem sporu med Slovenijo in Hrvaško, hkrati pa je obe državi pozvalo, naj nerešena vprašanja rešujeta skladno z mednarodnim pravom.