Fafangel ne želi igrati boga, tako se je odzval Janša

Razkril, kaj so predlagali

Predstojnik centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (Nijz)je na ministra za zdravjenaslovil pismo, v katerem ga je obvestil, da nepreklicno odstopa kot član strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije covida 19, ustanovljene pri ministrstvu za zdravje.Fafangel, ki je svetovalno skupino zapustil že v času ministrovanja, a se nato po nekaj dneh in prepričevanju vanjo vrnil, je tokrat kot razlog navedel, da sta »vloga in teža epidemiologov pri usmerjanju ukrepov v času pandemije covid 19 še naprej nezaznavni. Na vseh nivojih.« Dodal je še, da je, ko je prejel Poklukarjevo povabilo za ponovno sodelovanje v skupini, »resnično verjel, da bo v drugem krogu drugače. Drugače je res, slabše je.«Epidemiološki glas v svetovalni skupini še naprej ostaja v manjšini, odločitve, ki jih ta sprejema, pa epidemiološko službo Nijz vse pogosteje vodi v kot: »Neprestano opozarjanje na nesmiselne odločitve /.../ in pisanje ločenih mnenj za zapisnik strokovne skupine je nesmiselno in neproduktivno.« Poudaril je, da so v epidemiološki službi s težkim srcem 16. marca podprli uvedbo t. i. lockdowna, »nato pa smo bili deležni lockdowna v nerazumljivi izvedbi, s številnimi izjemami, zaprtimi šolami (ki bi se morale zadnje zapreti in prve odpreti), z delno odprtim gospodarstvom (brez smiselnosti zakaj nekatere dejavnosti odprte in druge zaprte), z nerazumljivimi ukrepi obvezne uporabe mask na prostem, nerazumljivimi ukrepi na mejah in drugimi izjemami.«​Fafangel je dodal še, da so epidemiologi predlagali drugačen pristop, ki bi temeljil na cepljenju kot izhodni strategiji, ponudili kontakt z logistiki mednarodnih nevladnih organizacij, da so glasovali za prekinitev ukrepov, kot so policijska ura, omejitev gibanja na občine, regijski semafor ...»Kot epidemiologu se mi zdi naravnost grozljivo, da bom odločal o tem, ali in koliko posameznikov lahko svobodno izrazi svoje mnenje o čemerkoli na zunanjem javnem prostoru. /.../ Jaz se boga ne želim igrati,« je med drugim zapisal.Med prvimi se je na Fafanglov odstop odzvala predsednica SD. »Pa je odšel še zadnji in edini epidemiolog iz vladne strokovne skupine za covid. Kaj nam to sporoča?! Da je nekaj močno narobe. Ob vseh pozivih, naj politični vrh upošteva stroko, naj posluša epidemiologe, vlada razgalja realnost neobvladovanja situacije,« je zapisala na twitterju. Na njene besede pa se je odzval predsednik vlade: »Ta zapis je še zadnji dokaz, da nekateri ne ločijo med epidemiologijo in politologijo. Mislijo, da sta to le 2 različni katedri na FDV.«