Evtanazija - da ali ne? Preberite, kaj so povedali zagovorniki in nasprotniki

9. junija bomo Slovenci lahko povedali svoje mnenje - v polnem zagonu so namreč priprave na posvetovalni referendum, kjer bomo med drugim odločali tudi o pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.

Danes ste si lahko na Televiziji Slovenija ogledali eno od predvolilnih soočenj, kjer so spregovorili o tej temi.

Zagovorniki poudarjajo pravico posameznika, da se o svojem življenju in dostojanstveni smrti odloči sam, nasprotniki pa trdijo, da bi bilo to v nasprotju z ustavno pravico do nedotakljivosti življenja.

Voditelj Igor E. Bergant. FOTO: Jože Suhadolnik

V soočenju je sodelovalo 16 predstavnikov strank, združenj in društev ter posameznikov, ki so se državni volilni komisiji prijavili kot organizatorji referendumske kampanje za ta posvetovalni referendum, poroča RTV. Prisotne je voditelji Igor R. Bergant vprašal: »Ali ste za to, da se sprejme zakon, ki bo urejal pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja?«

Možnosti prostovoljnega končanja življenja so zagovarjali Tereza Novak (Gibanje Svoboda), Meira Hot (SD), Nataša Sukič (Levica), predstavnik Vesne - Zelene stranke, Aleksander Merlo (Zeleni Slovenije), Igor Jurišič (Stranka mladih - Zeleni Slovenije), Nina Beyokol (Piratska stranka), Andrej Pleterski (Društvo Srebrna nit), Maja Marčič (Društvo Zelena akademija Slovenije).

Razloge proti pa so navajali Alenka Forte (SDS), Janez Cigler Kralj (NSi), Tina Bregant (SLS), Aleš Primc (Glas za otroke in družine), Urh Grošelj (Združenje slovenskih katoliških zdravnikov), Metka Zevnik in Roman Globokar (Gibanje za življenje).

»Pravica do prostovoljnega končanja življenja je pravica vsakega človeka, da avtonomno odloča o svojem življenju, kar pomeni, tudi o tem, kako se spopada s trpljenjem in ohranjanjem dostojanstva tudi v zadnjem obdobju svojega življenja,« je dejala Tereza Novak iz Svobode.

Nataša Sukić iz Levice. FOTO: Jože Suhadolnik

V SDS menijo, da je to referendumsko vprašanje zavajanje javnosti v predvolilnem času, saj naj bi bile trenutno pomembnejše evropske volitve. Alenka Forte je dejala, da bi bil takšen zakon neustaven: »Ljudje se bojijo bolečine, medicina danes s kombinacijo zdravil lahko lajša bolečine, problem je skrb, ali bodo zmogli, kdo bo zanje skrbel, tukaj nastopi paliativna, Hospic oskrba. Ko človeku to damo, več ne želi smrti,« je dejala.

Neozdravljivo bolni - lažno upanje?

»Gre za primere, ko so ljudje neozdravljivo bolni, ko so bolečine neizmerne, ko ni zdravil, da bi bolečine lajšali,« je pojasnila Meira Hot iz SD. Ti, po njenih besedah, podpirajo pravico vsakega človeka do dostojanstvene smrti. »Zakaj si družba dopusti, da nekoga sili v trpljenje in bolečino, v neznosne muke?« se je vprašala.

»Referendumsko vprašanje ljudem daje lažno upanje dostojanstva, hkrati pa jih bo pripeljalo v strah pred starostjo, ali drugo okoliščino, ki bi jih porinila na rob družbe, ta zakon bi jim dal signal, da niso zaželeni,« meni Janez Cigler Kralj, ki je predstavljal NSi.

Nataša Sukič iz Levice je dejala, da bo pri morebitnem uveljavljanju zakona potreben strog nadzor. »Če bo zakon uveljavljen, bomo poskrbeli, da bo nadzor optimalen, še strožji, kot je v predlogu zakona.« Pravi, da medicina ne more pozdraviti vseh bolezni in tudi paliativna oskrba ne more lajšati vseh bolečin, odločitev za končanje življenja pa je v vsakem primeru težka. »Kot družba, zavezana humanim vrednotam, moramo trpečim in umirajočim omogočiti, da dostojanstveno umrejo.«

»Radi bi uzakonili pravico za tiste, ki so v stiski, da bodo imeli možnost tudi takšnega končanja življenja. Njihova pravica do tega nikomur ne jemlje kakšne pravice, zato ne vidimo razloga, zakaj bi morali biti proti,« je razlog ZA navedel Klemen Belhar iz Vesne.

Nasprotniki menijo, da je življenje dar, smrti pa se bojijo

»To se sliši grozljivo,« je rekla Metka Zevnik. Skrb za starše in stare starše je tista, ki naredi družbo humano, in »zakon, ki zastruplja, to zagotovo ni«.

Roman Globokar, teolog in član komisije za medicinsko etiko, je tudi izrazil nasprotovanje evtanaziji. Navedel je, da imamo že zakon o pacientovih pravicah, kjer lahko pacient zavrne oblike zdravljenja, ki bi nesorazmerno podaljševale življenje in trpljenje. Meni, da je življenje dar.

»Možnost dostojanstvene smrti bi olajšala trpljenje tudi svojcem.« FOTO:

Andrej Pleterski iz društva Srebrna nit je dejal, da bi možnost dostojanstvene smrti olajšala trpljenje tudi svojcem, svobodna izbira pa naj bi bila v veliko oporo in olajšanje.

Aleš Primc iz Gibanja za otroke in družine je proti, ker se boji smrti, če bi bil ta zakon sprejet, pa meni, da bi grožnja medicinske zastrupitve visela nad vsemi.

Andrej Pleterski je še dodal: »Zakon ni ekstremen. Vsi, ki tej uzakonitvi nasprotujejo, poskušajo prestrašiti ljudi s tem, kaj se lahko zgodi ob evtanaziji. Na primer, podatek, da naraste število evtanazij pred počitnicami - takih podatkov za ljudi ni, obstajajo pa za hišne ljubljenčke in mislim, da so nasprotniki nekaj zamenjali.«