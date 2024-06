Nika povedala, koliko zasluži na OnlyFansu: številka vas bo šokirala (VIDEO)

Nekatere uporabnice spletne strani OnlyFans s svojimi objavami na tej strani služijo zelo lepe denarce. Med njimi je tudi hrvaška vplivnica Nika Ilčić, ki je v pogovoru za oddajo Špica hrvaške javne radiotelevizije povedala, da dnevno zasluži okrog 1000 evrov. Z drugimi besedami to pomeni, da v dveh dnevih zasluži več kot marsikateri Slovenec v celem mesecu.

Kot je povedala v pogovoru, je na OnlyFansu odprla profil, ker ni zaslužila dovolj z »influencingom«. Pravi, da ni ustvarjena, da bi bila kirurg in da bi reševala težka vprašanja.

»Meni osebno to odgovarja. Ni vse za vsakega, seveda. Ne želim, da kdo razume, da to zdaj promoviram na način, da zapustite svoje službe in da se slikate za denar,« je povedala. Pustiti službo in nameravati služiti z erotičnimi s slikami, verjetno res ni najboljša ideja. Če se neka oseba prijavi na OnlyFans in na tej strani objavlja svoje posnetke, to še zdaleč ne pomeni, da bo s tem zaslužila tisočaka vsak dan. Lahko, da ne bo niti toliko, da bi si lahko pokrila tekoče stroške.

Nika se zaveda, da bi lahko njene slike videl marsikdo. »Tvegano je, jaz vsekakor pričakujem, da bodo te slike končale na internetu,« je dejala in dodala: »Zavedam se tega in pripravljena sem stati za tem in pripravljena sem, da boste vsi v nekem trenutku videli moje prsi.«

Niko spremlja veliko ljudi tudi na instagramu. V času pisanja tega članka je imela tam že več kot 206 tisoč sledilcev.