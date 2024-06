Tole Hrvate zelo boli: na evropskem prvenstvu so doživeli hud udarec na tekmi proti Španiji

Španska reprezentanca je z zmago proti Hrvaški v skupini B začela nastope na evropskem nogometnem prvenstvu v Nemčiji. Španci, evropski prvaki v letih 1964, 2008 in 2012, so v Berlinu slavili s 3:0 (3:0).

Pod zadetke so se že v prvem polčasu podpisali Alvaro Morata, Fabian Ruiz in Dani Carvajal. Hrvati so v 80. minuti zapravili enajstmetrovko.

Ob 21. uri bo še druga tekma prvega kroga skupine B, ko se bosta v Dortmundu pomerili reprezentanci branilke naslova Italije in Albanije.

Že pred tem pa so v skupini A Švicarji s 3:1 premagali Madžarsko.