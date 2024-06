Rusi vadijo izstreljevanje jedrskega orožja! Svet na robu jedrskega spopada?

Ruska vojaška vaja nameščanja in izstreljevanja jedrskega orožja, ki jo je nedavno ukazal ruski predsednik Vladimir Putin, je bila izvedena ob meji z Ukrajino in je vključevala prenos lažnih jedrskih bojnih glav v skladišča in na letališča, kjer so jih naložili na bombnike, posebno jedrsko enoto ruske vojske.

Spomnimo, Putin je ukazal jedrske vaje po, kot je dejal, grožnjah Zahoda, ki je med drugim dovolil Ukrajini, da uporabi tovrstno orožje za napade na ruskem ozemlju.

Vaje so potekale na jugu Rusije, nedaleč od meje z Ukrajino. V njem so sodelovali vojaki leningrajskega vojaškega okrožja na severozahodu Rusije, uporabljeni pa so bili mobilni sprožilci raket, letalske sile in mornarica, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo.

Na robu jedrskega spopada

Ruski vojaški direktorat, ki upravlja obsežen državni repertoar jedrskega orožja, je sporočil, da bodo vaje podrobno analizirali, da bi dosegli izboljšave. »Določeno bo nadaljnje izboljšanje usposabljanja jedrskih sil, da se zagotovi izpolnjevanje nalog v različnih scenarijih razvoja vojaškopolitičnih razmer,« je zapisano v izjavi.

Video, ki ga je objavilo obrambno ministrstvo, prikazuje ruske vojake, ki se osredotočajo na lažno tarčo in nato odštevajo do izstrelitve. Video prikazuje tudi pritisk na gumb za zagon.

Rusija pravi, da Združene države in njeni evropski zavezniki potiskajo svet na rob jedrskega spopada, ko dajejo Ukrajini orožje v vrednosti več milijard dolarjev, ki se med drugim uporablja za napad na tarče na ruskem ozemlju. Rusija to vidi kot stopnjevanje, ki bi lahko imelo hude posledice.

Združene države pravijo, da niso opazile nobene spremembe v strateški drži Rusije, vendar pa visoki ameriški obveščevalci trdijo, da morajo pripombe Moskve o jedrskem orožju jemati resno.

Amerika in Rusija imata največji jedrski orožarni

Po podatkih Zveze ameriških znanstvenikov sta Rusija in ZDA daleč največji svetovni jedrski sili, saj imata v lasti približno 88 odstotkov svetovnega jedrskega orožja.

Vozilo ruskega sistema za izstreljevanje jedrskih konic. FOTO: Russian Defence Ministry Via Reuters

Združene države imajo približno 100 jedrskih bomb B61, ki so nameščene v petih evropskih državah - Italiji, Nemčiji, Turčiji, Belgiji in na Nizozemskem, poroča Bulletin of the Atomic Scientists. Na domačih tleh jih imajo predvidoma še enkrat toliko.

Rusija ima okoli 1558 jedrskih konic, a strokovnjaki za nadzor orožja pravijo, da je zelo težko natančno reči, koliko jih je v resnici.

Putin je prejšnji teden dejal, da ima veliko ruskega taktičnega jedrskega orožja 70-75 kiloton eksplozivne moči - približno petkrat več kot ameriška jedrska bomba, odvržena na Hirošimo, 6. avgusta 1945.