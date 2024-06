Mama osnovnošolcev: »Človeku gre kr mal na jok, ko naroči delovne zvezke. Kr velik na jok«

Nakup šolskih učbenikov in delovnih zvezkov in ostalih šolskih potrebščin je za veliko slovenskih družin ogromen strošek. Sicer nekaj pomagajo učbeniški skladi po šolah, a vseeno ti stroški dodobra izpraznijo denarnico staršev. Tako je ena od uporabnic omrežja X objavila znesek, ki ga mora odšteti za delovne zvezke svojih otrok, ki so v osnovni šoli. »Človeku gre kr mal na jok k naroči samo delovne zvezke za 3 otroke v OŠ. Kr velik na jok.«, je zapisala ob tem.

Njen komentar je opazil tudi poslanec SDS Žan Mahnič in se pričakovano ostro odzval: »Delovni zvezki za otroke v osnovni šoli bi morali biti brezplačni kot eden od prioritetnih ukrepov demografske politike. Žal pa vlada elektro tajkuna Roberta Goloba raje pošilja milijone evrov teroristom v Palestino, namesto da bi jih dala za slovenske otroke.«