Že 15 let opozarjajo na cestne kršitve. Policija zavrnila sodelovanje, Matjaž Han pojasnjuje

Na nas se je obrnil bralec iz Zidanega Mosta, kjer že 15 let opozarjajo pristojne glede prevoza težkih tovornih vozil na relaciji Celje - Krško. Gospod pravi, da tam vozijo kljub prepovedi vožnje in s tem ogrožajo prebivalce, saj cesta ni primerna.

Na Policijski upravi Celje so za Slovenske novice povedali, da so »policisti PP Laško, PP Celje in PPP Celje dnevno prisotni na relaciji Celje - Radeče, kjer izvajajo redni in poostreni nadzor prometa.«

»Za izboljšanje stanja prometne varnosti so policisti v letih 2023 in 2024 na omenjeni cestni relaciji izvajali ustaljene naloge policije. Ob tem so dodatno izvedli še 20 poostrenih nadzorov tehtanja tovornih vozil v sodelovanju s podjetjem Cestel ter 7 usmerjenih poostrenih nadzorov nad vozniki tovornih vozil in avtobusov,« so zatrdili.

Pri nadzoru cestnega prometa so na cesti G1-5, na relaciji med Celjem in Zidanim Mostom, v letu 2022 ugotovili 4.085 prekrškov, v letu 2023 3.848, letos do 17. aprila pa 1.092 prekrškov.

Največ kršitev je bilo v s področja prekoračitve hitrosti, uporabe mobilnih telefonov, neuporabe varnostnega pasu, nepravilnosti glede prevoza tovora, kršitev vožnje v tranzitu po javni cesti, kjer je dovoljen lokalni promet, neupoštevanja prometne signalizacije ter kršitev s področja delovanja tahografov (npr. čas trajanja vožnje, počitki voznikov, pravilna uporaba vozniške kartice in preklopnih mehanizmov, manipulacije tahografa).

Pravijo, da si bodo še v prihodnje prizadevali izboljšati stanje prometne varnosti na tej cesti.

Povezave v tej regiji so veliko slabše kot drugod

»S to situacijo se je v preteklosti ukvarjal tudi minister Matjaž Han, zato problem zelo dobro pozna, a z vidika resorja ni neposredno pristojen za reševanje te problematike. Za to je pristojno Ministrstvo za infrastrukturo,« je povedala tiskovna predstavnica Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

Zidani Most je močno prometno obremenjen, kršitve pa se kar vrstijo. FOTO: Leon Vidic/delo

»Ta prometni problem zelo dobro poznam. Čeprav živimo v osrednjem delu Slovenije, so povezave naše regije bistveno slabše od preostalih regij. Menim, da bi morali prometno povezavo Celje – Laško – Sevnica oziroma 3. razvojno os čim prej umestiti v osrednjo prometno povezavo Slovenije,« je za Slovenske novice dejal minister Han.

»Dnevna obremenitev prometa, še posebej tovornega, je na tem delu izjemna. Čeprav obstajajo prepovedi, menim, da bi morali povečati kontrolo prometa in spoštovanja prepovedi na teh cestnih odsekih. Obenem pa tudi mislim, da bi morali čim prej povezati Zidani Most s Hrastnikom, vključno z rekonstrukcijo vseh mostov,« je še dodal.

Pravica do življenja v zdravem okolju

S situacijo seznanjena tudi poslanka Svobode Janja Sluga, ki že leta skuša pomagati tamkajšnjim prebivalcem. »V letu 2017 sem v sodelovanju z ministrstvoma za infrastrukturo in za notranje zadeve dosegla postavitev nove prometne signalizacije na cesti G1-5 od Celja preko Laškega in Zidanega Mosta,« je povedala.

Pravi, da se tudi sama vsakodnevno vozi na tej relaciji in da se s prebivalci strinja. Tovorni tranzit naj bi se še povečeval, »to je z vidika varnosti pešcev, kolesarjev in z vidika znosnosti vsakodnevnega življenja ljudi, ki tu prebivajo, nedopustno. Vsakič pozivam pristojne, da morajo ukrepati.«

Sluga je povedala, da razume kadrovsko podhranjenost policije, ne more pa razumeti, da se z ustrezno organizacijo dela na tej relaciji ne bi dalo izboljšati situacije in obračati prekrškarjev nazaj.

»Pravica do življenja v zdravem okolju velja tudi za ljudi iz Zidanega Mosta in tudi zanje bi morali storiti vse, kar je v naši moči. Za to sem si in si bom vedno prizadevala,« je zatrdila. To cesto je po njenih besedah »popolnoma nemogoče prečkati, kaj šele hoditi ali kolesariti ob njej«. Opozarja, da je to lahko smrtno nevarno.

Cesta je popolnoma uničena, nujne službe ovirane

»Nobena cesta ne prenese frekvence tudi do 90 težkih tovornjakov na uro. Poslanci smo se na to temo pogovorili tudi z gasilci in predstavniki nujne medicinske pomoči, saj ni nepomembno, da je zanje v nujnih primerih prehod skoraj nemogoč. Pri teh pogovorih je policija žal zavrnila sodelovanje. Menim, da je ta podatek sam po sebi dovolj zgovoren,« je razkrila poslanka.

Janja Sluga: »Pravica do življenja v zdravem okolju velja tudi za ljudi iz Zidanega Mosta in tudi zanje bi morali storiti vse, kar je v naši moči.« FOTO: Jure Eržen/delo

Sluga pravi tudi, da »bremena rešitve ne smemo prevaliti na prebivalce, saj oni niso nič krivi, morajo pa to prenašati. Sama sem kot poslanka že od leta 2015 sedela na številnih sestankih s prebivalci, s pristojnimi in zares verjela, da je postavitev znakov rešitev, saj sem menila, da jo bodo upoštevali. Več kot očitno temu ni tako. Prebivalci lahko le opozarjajo in to tudi počnejo,« je zaključila.