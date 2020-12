Erjavec stopil pred novinarje in razkril nepričakovano novico

Preberite tudi: Erjavec razkril karte

Prvak Desusaje prejšnji teden sporočil, da v koaliciji KUL, v kateri so zbrane stranke LMŠ, SD, Levica in SAB, vložitev konstruktivne nezaupnice načrtujejo do konca leta. »V načrtu imamo, da bi konstruktivno nezaupnico vložili do konca tega leta, torej v naslednjem tednu. Pričakujem, da bomo v tem času zbrali dovolj podpisov. Lahko rečem, da nam dobro kaže. Prepričan sem, da bomo imeli potrebno podporo, da bo konstruktivna nezaupnica uspela.«Erjavčevi načrti pa so očitno padli v vodo, saj je danes novinarjem sporočil, da letos nezaupnice ne bodo vložili. Kot je povedal v parlamentu, želijo še pred vložitvijo opraviti pogovor s poslansko skupino SMC, zato do konca leta, kot je napovedoval še prejšnji teden, konstruktivne nezaupnice ne bodo vložili.Prvak SMCje sicer minuli teden sporočil, da je osem poslancev SMC enotnih v tem, da Erjavca ne podpirajo za mandatarja. A po Erjavčevih ocenah Počivalškova izjava o tem ni bila verodostojna, saj da se je naknadno ugotovilo, da ni tako. Erjavec še pravi, da poslanci SMC niso problem, temveč »rešitev problema. Naš problem pa je, da je država zašla v povsem napačno smer.«