Erjavec sporočil, kaj se je dogovoril s poslanci Desusa

Očitno so pomirili strasti

Večina poslancev Desusa podprla imenovanje Poklukarja

Predsednik Desusaje po današnjih pogovorih s poslanci stranke za STA sporočil, da so se dogovorili, da ostanejo štirje poslanci Desusa še naprej v stranki. Po njegovih navedbah so se tudi strinjali, da bodo nadaljevali skupaj kot zmerna opozicija, kar pomeni, da bodo podpirali vse tiste predloge, ki so v korist starejših in upokojencev.V sredo bodo po Erjavčevih navedbah vsi štirje poslanci Desusa sodelovali na seji izvršnega odbora stranke, po kateri bo tudi izjava za medije.V Desusu so namreč po neuspešni konstruktivni nezaupnici s kandidaturo Erjavca za predsednika vlade odnosi napeti. V skladu z Erjavčevo napovedjo po četrtkovi seji vodstva stranke se je Erjavec danes pogovoril s poslancema Desusain, ki v javnosti ne skrivata kritik na njegov račun. Hršak je za Planet TV v ponedeljek ocenil, da sta bila izstop Desusa iz vlade Janeza Janše in vstop v Koalicijo ustavnega loka (KUL) napaka. Simonovič pa se med drugim tudi ni podpisal pod januarski predlog konstruktivne nezaupnice.Na današnjem pogovoru Erjavca s Simonovičem in Hršakom je sodeloval tudi vodja poslanske skupine. Z njim in s poslancemse je sicer Erjavec o delovanju stranke že pogovoril, je prvak Desusa pojasnil v četrtek.Po četrtkovi seji vodstva stranke so se pojavljala tudi ugibanja, da naj bi si Erjavec želel izključitve Simonoviča in nekaterih drugih iz stranke. Danes so, kot kaže, pomirili strasti.Po današnjem sestanku so sicer sprva sporočili, da ne bo izjav, zato tudi poslanci uradnih informacij v zvezi s pogovorom niso dajali.Po sredinem izvršnem odboru je med drugim pričakovati tudi odgovor, kako namerava Desus kot opozicijska stranka uresničevati svoj program in kako utegne pri tem morda sodelovati z vlado Janeza Janše. Štirje poslanci poslanske skupine Desus, vključno z, ki pa ni član stranke, so sicer danes podprli tudi imenovanje Janeza Poklukarja za ministra za zdravje. Jurij Lep je bil vzdržan.V Janševi vladi še vedno dela kmetijski minister iz vrst Desusa. Tudi v državnem zboru se status Desusa po njegovem odhodu iz koalicije ni spremenil.Poslance Desusa je pri sodelovanju z vlado na način, da se izpolnjujejo programske vsebine stranke, podprl tudi izvršni odbor mestnega odbora Desus Ljubljana.