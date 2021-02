Tega o Janezu Poklukarju gotovo niste vedeli

Iz Jesenic v Ljubljano

Ima pet otrok, študij dentalne medicine je obesil na klin

Imenovanjeza novega ministra za zdravje je logično nadaljevanje njegove dosedanje uspešne menedžerske kariere v zdravstvu, ki jo je začel v jeseniški bolnišnici in jo nadaljeval v UKC Ljubljana. Zagotavlja, da ni član nobene stranke, in čeprav bi raje opravljal delo zdravnika, verjame, da lahko kot minister naredi več za ljudi.Menedžersko se je Poklukar sprva uril v jeseniški bolnišnici, katere vodenje je prevzel pri 35 letih in v globokih rdečih številkah. A pod njegovim vodstvom je bolnišnica kot prva v državi uspešno zaključila program sanacije poslovanja. V Poklukarjevem času so zgradili tudi urgentni center, pri čemer je med gradnjo delo urgentnega centra nemoteno potekalo v vojaški poljski bolnišnici.Po petih letih vodenja gorenjske bolnišnice je prišel na vrh največje bolnišnice v državi, Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, kjer je zamenjal, ki je tedaj prevzel vodenje ministrstva za zdravje. Slabega pol leta po začetku vodenja UKC se je začela epidemija covida 19 in v tem času jim je v UKC uspelo izvesti nekaj investicijskih projektov, zlasti v luči potreb po obravnavi covidnih bolnikov.Večjih grehov v Poklukarjevi karieri ni zaslediti. Zdrs, ki so mu ga očitali nekateri opozicijski poslanci v sredo na zaslišanju pred pristojnim odborom v državnem zboru, je imenovanjepred nekaj tedni za v. d. predstojnika ortopedske klinike. Prav na dan zaslišanja je bil Antolič namreč na prvi stopnji obsojen zaradi prejemanja daril v odmevnem primeru korupcije v zdravstvu. Poklukar je v sredo dejal, da moraš biti za to, da veljaš za krivega, pravnomočno obsojen. Antolič je dan za tem odstopil s položaja.Čeprav so v NSi dejali, da je bil Poklukar med kandidati, ki so jih predlagali za ministra za zdravje, pa sam poudarja, da ni član nobene stranke in nobene kvote.Poklukar (42) je sicer zdravnik internist. Poleg svojega osnovnega poklica se je odločil še za študij dentalne medicine, a ga je ob rednem delu in petih otrocih obesil na klin, saj pravi, da se v svojem delovanju stoodstotno osredotoča na tisto, kar počne.V preteklem letu, ko je zaradi epidemije covida 19 njegov delovnik med tednom trajal od zgodnjih jutranjih pa do večernih ur, je konce tedna z družino izkoriščal za obiskovanje gora – toliko kot jih je obiskal lani, jih menda še ni v življenju. V pogovorih z mediji rad omeni svojo soprogo, s katero sta rojena na isti dan v letu, le letnica je različna. Zanjo pravi, da podpira vse štiri štiri vogale v hiši.Poklukar je še decembra zagotavljal, da nima ambicij postati novi zdravstveni minister, prejšnji teden pa je na zaslišanju pred parlamentarnim odborom za zdravstvo pojasnil, da bi bil v tem trenutku sicer precej raje v ambulanti, a verjame, da lahko na položaju ministra naredi bistveno več za ljudi.Edini resni pomislek, ki ga je imel pri odločanju za kandidaturo, pa je dejstvo, da bo po njegovem odhodu na ministrstvo ljubljanski klinični center znova ostal brez vodstva. Tako je postal 18. minister za zdravje doslej in tretji v tej vladi. Njegovi načrti za delo bodo verjetno prilagojeni tudi temu, da bo njegov sedanji mandat razmeroma kratek, saj bodo redne parlamentarne volitve čez dobro leto.