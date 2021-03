Epidemija: v zadnjem tednu evropske številke spet navzgor (VIDEO)

Eno leto pandemije

Skrbijo nove različice

»Jutri bo eno leto, odkar je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila pandemijo,« je na novinarski konferenci o aktualnem stanju v državi povedala namestnica predstojnika centra za nalezljive bolezni na NIJZ. Razmere so še vedno resne tako v Evropi kot tudi v Sloveniji. V torek so testirali nekaj več kot 31.000 oseb. Od tega s PCR-testi 6017, pozitivnih je bilo 952 testov (15,8 odstotka). S hitrimi testi je bilo testirano 25.046 oseb. Število aktivnih primerov v državi je primerjavi s ponedeljkom nekoliko upadlo in znaša 10.603. V torek je bilo hospitaliziranih 506 oseb, od tega ji je bilo na intenzivni terapiji 90. V torek je bilo hospitaliziranih 485 oseb, od tega je bilo na intenzivni terapiji 92 oseb. V torek je umrli štirje, skupno število žrtev zaradi covid-19 pa je že 3.908. Sedemdnevno povprečje na novo potrjenih primerov je 728.Ker je število oseb v bolnišnicah padlo pod 500, to pomeni, da je ponovno izpolnjen en pogoj za prehod v rumeno fazo. Da bi na ravni države prešli v rumeno fazo, bi morali izpolniti še drugi pogoj, in sicer sedemdnevno povprečje novih okužb bi moralo pasti pod 500.je povedala, da v skladu z načrta sproščanja še vedno nahajamo v oranžni fazi. Na današnji seji se bo vlada seznanila z razmeri in se na podlagi priporočil odločila, ali je treba katere ukrepe prilagoditi. Podatek, da se v bolnišnicah zdravi manj kot 500 ljudi, je spodbuden podatek, a drugi kriterij za prehod v rumeno fazo še ni izpolnjen. Povedala je, da je posavska regija zanesljivo v rumenem, medtem ko se razmere v jugovzhodni regiji slabšajo.Namestnica predstojnika centra za nalezljive bolezni na NIJZje dejala, da se situacija v svetu nekoliko spreminja in da opažajo, da v osmem tednu znova beležijo porast okužb in to predvsem na račun Evrope. »Jutri bo eno leto, odkar je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila pandemijo,« je povedala. Čakš Jagrova pravi, da se v Evropi vse bolj širijo druge različice. V Sloveniji je bilo v zadnjem času nekaj uvoženih primerov, a je največ lokalnih prenosov. Najverjetnejša lokacija prenosa je na delovnem mestu, v družini, veliko je tudi neznanih virov. Izpostavlja, da je spodbudna novica to, da ni veliko širjenja virusa v domovih za starejše. O številu smrti je dejala, da je viden padec tako med splošno populacijo kot tudi med oskrbovanci.Predstavila je tedensko analizo o okužbah pri mladostnih in otrocih, ter med zaposlenimi v šolstvu. Med vrtčevskimi otroki opažajo, da je trend stalen, nekoliko pa se viša delež z vstopom otrok v osnovno šolo, pričakujejo tudi, da se bo nekoliko povečal trend z vstopom otrok v srednje šole. »To je pričakovano in ni zanemarljivo opozorilo, da se spoštujejo ukrepi.«​Čakš Jagrova je še povedala, kaj se zgodi, če pride do pozitivnega primera v razredu. Če je poztivien učenec, gre v karanteno celoten razred. Učitelju, če je v takšnem razredu le 45 minut, drži razdaljo in nosi masko, ni potrebno v karanteno. Enako je, če je pozitiven učitelj. Če je se izkaže, da je učitelj pozitiven in se je držal vseh ukrepov in je bil v razredu krajši čas, učencem tega razreda ni treba v karanteno.»Epidemiološka situacija je po analizi evropskega centra za nalezljive bolezni še vedno zaskrbljujoča. Večina držav še ne beleži intenzivnega padca, nekatere celo beležijo rast. Tveganje za širjenje britanskega in južnoafriškega seva je še vedno zelo veliko,« je dejala. Izpostavila pomen nošenje mask in distanco.Inštitut Jožefa Stefana je napovedal, da bi lahko britanski sev do konca meseca prevladal. Čakš Jagrova pravi, da je za vse seve, veljajo enaki ukrepi, prav tako poteka enako za vse seve enaka epidemiološka analiza.Slabšanje situacije v posameznih regijah ne povezujejo s kakšnim posebnim večjim dogodkom. Pravi, da prihaja do izbruhov v družinskem okolju in da je treba upoštevati karanteno, če so ljudje bili v visoko rizičnem kontaktu.