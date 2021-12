Energetski vavčer v vrednosti 150 evrov? To predlaga opozicija

Poslanci SD, LMŠ, Levice in SAB usklajujejo osnutek zakona, s katerim bi naslovili problem naraščajoče energetske revščine in ga nameravajo v državni zbor vložiti v ponedeljek. Trenutna različica predvideva energetske vavčerje v višini 150 evrov, ki bi jih bila deležna šestina državljanov. Potrebnih 25 milijonov evrov bi vzeli iz podnebnega sklada.

Kot je v današnji izjavi za medije v državnem zboru uvodoma izpostavil Franc Trček (SD), so na vlado v zadnjih dveh mesecih skupaj s kolegi iz koalicije KUL naslovili več pobud za spopad z naraščajočo energetsko revščino. »Prvi odgovori so bili, da to ni problem, potem pa je bil cinizem Ivana Janeza Janše, da je revščina neka statistika,« je dejal.

Prav zato so pristopili k pripravi osnutka zakona, ki ob naraščajočih cenah v energetiki predvideva izdajo energetskih vavčerjev. Do njih bi bila glede na trenutno delovno različico zakona, ki je še v usklajevanju vseh štirih poslanskih skupin, po Trčkovih besedah upravičena šestina najbolj prizadetih državljanov, koristili bi jih lahko v večkratnih zneskih. Sredstva naj bi šla iz podnebnega sklada, v katerem minister za okolje in prostor Andrej Vizjak »'špara peneze' za neka betoniranja«.

Paulič: Stanje je zelo resno

Edvard Paulič (LMŠ) se je v nadaljevanju obregnil ob oktobrsko izjavo ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, da je stanje na trgu energentov stabilno in da ni nobene potrebe po paniki. Kot je opozoril, je državni statistični urad izračunal, da se je kurilno olje v letu dni podražilo za okoli 44 odstotkov, pogonsko gorivo za okoli 40 odstotkov, električna energija za 15 odstotkov, kar je največ v EU.

»Stanje je zelo resno,« je dejal in spomnil, da je del opozicije že pred časom sklical sejo matičnega odbora državnega zbora na to temo, pa vlada razen praznih obljub od tedaj ni storila ničesar. Vladi so se zato odločili pomagati s svojim osnutkom zakona, je sklenil.

Sukičeva: Mnogi si ne morejo kupiti kurilnega olja

»Smo v grozljivi situaciji, ko so socialno najbolj šibki dobesedno primorani, da bodo izklapljali radiatorje, njihove peči bodo ostale mrzle, ker si preprosto ne morejo kupiti kurilnega olja,« se je Pauličevi oceni pridružila Nataša Sukič (Levica). Po njenih besedah takšno stanje grozi okoli 240.000 ljudem, ki živijo pod pragom revščine.

Kot je ocenila, sicer tudi 150 evrov vreden energetski vavčer ne bo zadostoval za razrešitev stisk. Vlada bi morala že davno ukrepati, je bila kritična. Spomnila je, da so v Levici leta 2017 predlagali, da se vzpostavi akcijski načrt, s katerim bi izkoreninili energetsko revščino. Ne bi si smeli privoščiti, da toliko sodržavljanov zmrzuje, zboleva in je hkrati še lačnih, je še poudarila.

SAB: Več tisoč Slovencem grozi za 400 odstotkov višja cena elektrike

Andrej Rajh (SAB) pa je danes opozoril, da je zaradi vladnega kadrovanja v energetiki brez dobavitelja električne energije ostalo 13.000 odjemalcev Telekoma Slovenije in da si je do srede, ko je potekel prvi rok, novega dobavitelja po neuradnih podatkih pridobilo le 10 odstotkov teh odjemalcev, kar pomeni, da 90 odstotkom grozi prehod na sistem zasilne oskrbe, s tem pa 400 odstotkov višje cene elektrike. Ogroženo je tudi poslovanje Gen-I, ki oskrbuje 400.000 odjemalcev, je dodal.

Poleg tega je Rajh obžaloval, da ni bila sprejeta njihova ideja, da bi se lahko neizkoriščene turistične bone porabilo za plačilo energentov.