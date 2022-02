V soboto, na prvi tekmovalni dan olimpijskih iger v Pekingu, je vsa Slovenija napeto in z vznemirjenjem zadrževala dih, a le redko kod s tako napetimi živčki kot v Brišah pri Polhovem Gradcu. Tam so zbrani pred televizorjem nepremično zrli v zaslon Bogatajevi, še zrak se ni drznil premakniti. »Najbolj napeto je bilo do njenega skoka v prvi seriji,« je dejal Matjaž, oče Urše Bogataj, nervozen od ranega jutra, a se mu je po hčerinem prvem poletu, ko je sicer pristala na drugem mestu, a je postavila rekord skakalnice, s prsi odvalil kamen napetosti. Drugo serijo, četudi odločilno, so ...