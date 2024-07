Električni twingo pod Gorjanci: država bo morala konkretno odvezati mošnjiček

Predstavniki vlade in francoskega proizvajalca vozil renault so včeraj v Novem mestu podpisali memorandum o soglasju, na podlagi katerega bodo v tovarni Revoz izdelovali prenovljeno različico električnega twinga. Proizvodnja bo stekla leta 2026, sprva bodo izdelali po 150.000 vozil na leto. Višine investicije v digitalizirano in prenovljeno tovarno niso razkrili, bo pa država morala konkretno odvezati mošnjiček. Twingo e-tech electric je odziv na ponovno industrializacijo Evrope. Gre za prenovljeno različico električnega twinga. Novi model naj bi bil kupcem na voljo za 20.000 evrov. Pod Go...