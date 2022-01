Ekskluzivno: razkrivamo vsebino razprave o Tarči, ki je potekala za zaprtimi vrati

Zadnja Tarča na RTV Slovenija, v kateri so gostili državnega sekretarja na ministrstvu za notranje zadeve Franca Kanglerja, je v javnosti naletela na buren odziv. Nekateri nekdanjega mariborskega župana vneto zagovarjajo, drugi pa se sprašujejo, kako lahko po vsem tem še vedno opravlja funkcijo sekretarja.

Po oddaji, kjer so med drugim analizirali 26 sodnih postopkov, v katerih se je znašel Kangler, so se pojavila namigovanja o tem, kakšna usoda čaka voditeljico Eriko Žnidaršič. Nedavno imenovani član programskega sveta RTV Slovenija Vane Gošnik je namreč objavil, da so Žnidaršičevo kmalu po oddaji suspendirali in da poteka postopek prekinitev delovnega razmerja iz krivdnih razlogov.

Izredna seja komisije

Zaradi omenjene oddaje je bila sklicana tudi izredna seja Komisije za informativne programe RTV Slovenija, ki ji predseduje Leon Oblak. V uredništvu smo pridobili posnetek razprave na daljavo, ki je bila sicer zaprta za javnost. Mnenja članov so deljena, voditeljica in odgovorni urednik pa se izredne seje nista udeležila. Predsedujoči je zagotovil, da sta bila vabljena in izrazil upanje, da bosta na nadaljevanju seje, ki bo predvidoma 24. januarja, pojasnila svoja stališča. Pred stavbo nacionalke so se dopoldne zbrali tudi protestniki, ki so v podporo Tarči in njeni voditeljici pristojnim izročili 6000 podpisov.

Kmetič: Napadajo brez dokazov

Slavko Kmetič, ki je bil pobudnik za izredno sejo, je dejal, da je bil ob ogledu oddaje šokiran, po njegovih besedah pa so se kmalu pojavili tudi burni odzivi gledalcev. »Bil sem v dvomih, kaj storiti, da bi se ogled tega javnega zavoda ohranil,« je dejal in dodal, da je bila oddaja po njegovem prepričanju v nasprotju zakonom o RTV, saj da se je televizija postavila v vlogo sodnika.

Kmetič je tudi sicer ekipi Tarče očital, da podajajo premalo informacij, povratnih odzivov in soočenj, »predvsem pa napadajo brez dokazov«.

Areh razume Kanglerjevo prizadetost

Vršilec dolžnosti direktorja Televizije Slovenija Valentin Areh je dejal, da verjame, da se Kangler počuti prizadetega. »Jaz sem si to oddajo ogledal, ampak ne morem oceniti, ali so bili podatki pravilni ali ne, ali so bili ovrženi. Oddaja je delovala, jaz sem imel občutek kot gledalec, da so sodniki namerno spregledali kazniva dejanja gospodu Kanglerju in ga namerno oprostili,« je dejal in poudaril, da so to hude obtožbe, a da verjame, da je ekipa Tarče korektno opravila svoje delo. »To bo pojasnil urednik, kje so odkrili te dokaze, ima pa Kangler možnosti, da sproži pravne postopke za popravek.«

Komisija bo razpravo nadaljevala 24. januarja. Do takrat bo na sporedu še drugi del oddaje.

Štuhec: Smo v norišnici?

Programski svetnik Ivan Štuhec je razkril, da je pred sejo prejel številne telefonske klice, po njegovih besedah so se nad komisijo v zadnjih dneh vršili številni pritiski. »Seje ne razumem kot izrednega nadzora, zato me čudi, kakšen vik in krik so zagnali sindikat in mediji,« je poudaril.

Štuhec je prepričan, da je šlo v oddaji Tarča za posnemanje sodnega postopka. »Če je bil Kangler v vseh 26 postopkih oproščen, velja za nedolžnega. Če je bilo v teh sodnih postopkih karkoli narobe, se na televizijo ne kliče Kanglerja, temveč tiste, ki so ta te postopke odgovorni. Ti bi naj bili na vrsti zdaj v drugi oddaji. Bomo videli, če bo temu res tako,« je dejal in se spraševal, kaj so delali kriminalisti in tožilci, »da so zbrali tako zanič argumente, da je Kangler v vseh 26 primerih uspel dokazati, da je nedolžen«. Predmet razprave za slovensko javnost so po njegovih besedah torej kriminalisti in sodišče.

Štuhec se sprašuje tudi, kako je lahko ekipa Tarče v tako kratkem času razrešila 26 primerov, ki so se na sodiščih »vlekli« desetletja: »Dragi moji, a smo v norišnici al smo normalni?«

Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev Ilinka Todorovski je poudarila, da mora javni medij ravnati odgovorno in pri tem upoštevati protokol. Mnenje o tem, ali so bila ta merila spoštovana, pa si bo, kot pravi, lahko ustvarila šele, ko bo predvajan tudi drugi del oddaje. »Dokler ne dobim vseh informacij, ne bi želela soditi.«

Odgovorna urednica: Ni nobenih postopkov proti ekipi, to je laž

Da je za nadaljnje ukrepanje potrebno počakati tudi drugi del oddaje, je prepričana tudi odgovorna urednica informativnega programa Jadranka Rebernik. »Potem bo jasno, kakšno sporočilo so ustvarjalci želeli podati javnosti,« je dejala. Kot pravi, je burni odzivi ne presenečajo, saj da so oddaje s takšnimi temami vedno odmevne. »Kar mene bolj skrbi je to, da so se v medijih pojavljale lažnive informacije, da so bili proti ekipi sproženi postopki,« je dejala, da to nikakor ne drži. Ti prispevki so bili po njenih besedah objavljeni z namenom, »da se povzroča nervoza med ekipo v tarči in kolegi v informativnem programu, to je ustvarjanje političnega pritiska.«

Nadaljevanje dogajanja na RTV bomo objavili v prihodnjih dneh.