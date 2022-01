Erika Žnidaršič prekinila molk: V četrtek Tarča bo, a ...

Po zadnji Tarči na RTV Slovenija, v kateri so gostili državnega sekretarja na ministrstvu za notranje zadeve, Franca Kanglerja, se je ponovno razbila na dva tabora. Na tiste, ki po vsemu pokazanemu in slišanemu v prenosu zagovarjajo Kanglerja, in tiste, ki se sprašujejo, kako je mogoče, da je še vedno na funkciji.

Ogenj na olje je prilila objava nedavno imenovanega člana programskega sveta RTV Slovenija Vaneta Gošnika, da so voditeljico Tarče Eriko Žnidaršič kmalu po oddaji suspendirali in da poteka postopek prekinitev delovnega razmerja iz krivdnih razlogov. Iz RTV Slovenija so kasneje oglasili, da zapisane besede o suspenzu ne držijo, odločitev o prestavitve oddaja, ki je navadno ob četrtikih in je ta teden ne bo, pa da je bila sprejeta že pred oddajo.

Voditeljico smo za komentar prosili tudi mi, a se na naša vprašanja ni odzvala. Danes je prekinila molk in objavila, da v četrtek Tarča bo. Le, da ne ob standardnem terminu in na standardnem kanalu. Komisija za informativne programe RTV Slovenija, ki ji predseduje Leon Oblak, je namreč sklicala izredno sejo, na kateri bo na meniju oddaja Tarča. Pa ne katerakoli, ampak točno ta oddaja, v kateri so gostili Franca Kanglerja.

Voditeljica je dodala: »Mi nismo vabljeni.« Iz sklica seje, ki ga je javno objavila, je razvidno, da so vabilo prejeli člani komisije, varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev, generalni direktor RTV Slovenija, v.d. direktor TV Slovenija, v.d. odgovorna urednica informativnega programa TV Slovenija in strokovna direktorica za tržne dejavnosti in programske vsebine.