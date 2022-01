Eriko Žnidaršič želijo odpustiti?

»Generalni direktor RTVS in v. d. direktorja TV javnost še nista seznanila, da je Erika v suspenzu in da poteka postopek prekinitve delovnega razmerja iz krivdnih razlogov.« Te besede je včeraj pozno zvečer zapisal Vane Gošnik, ki je nedavno, na predlog SNS, postal član programskega sveta RTV Slovenija (imenovanje Gošnika na to funkcijo je dvignilo veliko prahu, saj RTV-prispevka ne plačuje, zato mu ga rubijo). Pred tem je zapisal: »Če gen. direktor RTVS in v. d. TV ob včerajšnji Tarči ne bosta sprejela odločnih ukrepov, bo podpora v novem programskem svetu po moje skopnela kot sneg aprila«, »Erika Žnidaršič je Dončič slovenskega sodstva,« in še »Nihče danes na Povšetovi ni opazil Erike Žnidaršič«.

Gošnikova objava se je pojavila dan po Tarči, ki jo vodi Erika Žnidaršič, v kateri so gostili Franca Kanglerja, državnega sekretarja na ministrstvu za notranje zadeve. Med drugim so prikazali prepise pogovorov, ki so nastali med njegovim županovanjem. Medtem ko so se 'desni' komentatorji nad tem zgrozili, češ da je o teh postopkih sodišče že odločilo, v Tarči pa da se ne smejo igrati sodišča, so 'levi' izpostavili, da prikazano kaže na delovanje nekdanjega mariborskega župana.

Na RTV Slovenija smo naslovili vprašanja, ali navedbe Gošnika držijo in za kakšne krivdne razloge gre. Za komentar smo se obrnili tudi na Žnidaršičevo. Ko prejmemo odgovore, jih bomo objavili.