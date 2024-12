Vozniki, pozor: zastoj tovornih vozil na primorski avtocesti, stojijo na voznem pasu

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je dvokilometrski zastoj tovornih vozil na primorski avtocesti pred prehodom Fernetiči proti Italiji, vozila stojijo na voznem pasu. Zastoj tovornih vozil je tudi na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji.

V Domžalah je na Ljubljanski cesti oviran promet zaradi okvare zapornic na železniškem prehodu.

Zaradi burje na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in Ajdovščino velja prepoved prometa za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.

V prestolnici

V Ljubljani je ponovno odprta Ižanska cesta.

Na ljubljanski severni obvoznici bo med Celovško cesto in Kosezami v nočeh na torek in sredo po 23. uri polurna popolna zapora zaradi postavitve obvestilnih tabel.

Dela na cesti

Zaradi asfaltiranja na dolenjski avtocesti bo v torek in sredo od 9. do 20. ure zaprt prehitevalni pas med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod proti Ljubljani. V četrtek od 9. do 20. ure bo zaprt prehitevalni pas med priključkoma Grosuplje vzhod in Šmarje Sap proti Ljubljani, v soboto pa bosta od 8. do 20. ure zaprta vozni in pospeševalni pas med priključkoma Grosuplje vzhod in Šmarje Sap proti Ljubljani, možni so zastoji.

Predvidoma do 23. januarja bo zaradi del zaprta cesta Lenart-Sveta Trojica na odseku Spodnji Porčič-Sveta Trojica. Cesta Litija-Zagorje bo pri Šklendrovcu zaprta od srede do sobote med 8. in 17. uro. Cesta Oplotnica-Ložnica bo med Zgornjo in Spodnjo Ložnico zaprta v sredo, 4. decembra, od 6. do 18. ure.