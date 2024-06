Dve glavi solate na glavo

Še pred dnevi, ko je vlagatelj iz Hrvaške odkupil večinski del Skupine Panvita, so mnogi negodovali, češ da se našemu največjemu pridelovalcu hrane zelo slabo piše. Pa očitno le ne bo tako. Skupina Panvita je namreč že začela investicijo v steklenjak, ki bo namenjen celoletni lokalni pridelavi solate. Zagon proizvodnje je predviden za junij prihodnje leto, vrednost naložbe pa je ocenjena na devet milijonov evrov.

Kot so sporočili iz Panvite, bo steklenjak namenjen pridelavi solatnic, skupna površina objektov investicije pa bo znašala dva hektarja pridelovalne površine. Gre namreč za investicijo v visokotehnološko pridelavo zelenjave skozi vse leto.

Na letni ravni predvidevajo pridelavo vsaj štirih milijonov glav solate, to pomeni okoli dve glavi solate na vsakega slovenskega državljana. Panvita je največja v naši živilsko-predelovalni industriji. Sprejeta zaveza k ponudbi kakovostnih in svežih lokalnih izdelkov jo uvršča na prvo mesto med slovenskimi potrošniki. Tudi zato si ves čas prizadevajo za širjenje ponudbe visokokakovostne lokalne hrane ter za uvajanje inovativnih rešitev. »Investicija v steklenjak je zaveza k trajnostnemu in inovativnemu kmetijstvu. S tovrstnimi investicijami želimo povečati lokalno pridelavo in zmanjšati odvisnost od uvoženih izdelkov. Verjamemo, da bomo s tem pripomogli k boljši prehranski varnosti in dostopnosti svežih, kakovostnih zelenjavnih pridelkov za slovenske potrošnike. Naš cilj je ustvariti dodano vrednost za celotno skupnost in hkrati slediti načelom trajnostnega razvoja,« je poudaril Toni Balažič, izvršni direktor Skupine Panvita.