Zofka pravi, da bo poletje lepo

Glede na vremensko stanje mokra ali polulana Zofka, ki danes praznuje svoj god, letos ne bo razočarala. Vreme je namreč spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami. Po napovedi vremenoslovcev se bodo proti večeru in v noči na četrtek predvsem na zahodu države pojavljale tudi nevihte. Temperature bodo od 15 do 22 stopinj Celzija.

Na god sv. Zofije rado dežuje, zato so ji po ljudskem izročilu nadeli ime mokra oziroma polulana Zofka. Omenjena svetnica je bila sicer krščanska mučenka v Rimu, umrla je 15. maja leta 120. Ime Zofija izhaja iz grške besede, ki pomeni modrost. Ljudski pregovor pravi, da če Zofka zemlje ne poškropi, vreme poleti prida ni.

Ledeni možje

Sv. Zofija po koledarju nastopi za svetniki Pankracijem, Servacijem in Bonifacijem, ki so godovali od 12. do 14. maja. Ti trije ledeni možje po ljudskem izročilu prinašajo hladne dni in deževje sredi maja. Pankracij, ki je godoval v nedeljo, ni upravičil svojega slovesa. Ponedeljkov Servacij in torkov Bonifacij pa sta se pri tem bolj izkazala, saj so nas presenetile občasne krajevne padavine.

»Če Zofka zemlje ne poškropi, vreme poleti prida ni.«

V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi padavinami, tudi nevihtami. V noči na petek se bo dež okrepil, tudi nevihte bodo pogostejše. V petek se bo od juga jasnilo, predvsem v zahodni Sloveniji bo še kaka ploha ali nevihta. Zapihal bo jugozahodni veter. V soboto bo pretežno jasno, popoldne je v hribovitem svetu možna kaka ploha, so zapisali na spletni strani Agencije RS za okolje.