Duhovnik že pol stoletja

Zlata maša msgr. Franca Režonje

Duhovni oskrbnik v Porabju

V obmejni župniji Razkrižje je bilo zelo slovesno. FOTOGRAFIJE: Jože Žerdin

V obmejni župniji Razkrižje je bilo zelo slovesno, tamkajšnji župnik msgr.je namreč obhajal svojo zlato mašo, to je 50 let duhovništva. Zlate maše v razkriški župnijski cerkvi sv. Janeza Nepomuka so se udeležili domači verniki iz dekanije Ljutomer in sosednjih župnij. Poleg murskosoboškega škofa dr., ki je bil pridigar, so se je udeležili ob somaševanju Režonje duhovniki murskosoboške škofije pa tudi iz Madžarske in Hrvaške.Pred začetkom ga je v imenu župnije in župnijskega pastoralnega sveta pozdravil, ki se mu je zahvalil, da že deset let vodi župnijo Razkrižje, da je dober dušni pastir, odprtega srca in vsakemu nameni lepo prijazno besedo, skratka do vseh je spoštljiv duhovnik. Zlatomašnik si je za svoje geslo izbral besede Hrepenim po vas vseh v Kristusovi ljubezni. Ob koncu zlate maše se je zlatomašniku za vse, kar je dobrega postoril za vernike te obmejne župnije, tudi v navezavi dobrega sodelovanja z verniki sosednje Hrvaške, zahvalil župan občine Razkrižje. Voščili so mu še gasilci iz PGD Razkrižje in v imenu Župnijske karitasZlatomašnik Franc Režonja je bil rojen v Turnišču, rad je hodil v župnijsko cerkev Marije Vnebovzete. Da se je odločil za duhovni poklic, so ga spodbujali starši, brata in sestre. V duhovnika je bil posvečen 29. junija 1971. Zdaj, ob 50-letnici duhovništva, se prav gotovo v njegovem srcu prebuja veliko misli in občutkov o prehojeni poti med rojaki v domačih prekmurskih župnijah.Z novomašnim križem je kot semeniški duhovnik nastopil službo pri svetem Petru pod Svetimi gorami in na Muti. Od leta 1972 do leta 1984 je kot kaplan deloval v dvojezični župniji Lendava, kjer se je z veliko ljubeznijo in pozornostjo do madžarskih vernikov naučil madžarskega jezika, da jim je potem lažje oznanjal evangelij. Leta 1984 je sprejel službo župnika v stolni župniji Murska Sobota, vmes je soupravljal tudi župnijo Kančevci in župnijo Martjanci.Ob pastoralnem delu je po župnijah bratovsko spremljal kaplane in jih uvajal v duhovniški poklic. Leta 1995 je sprejel službo župnika v dvojezični župniji Dobrovnik, kjer je bil goreči duhovnik za vernike slovenske in madžarske narodnosti. V letih 1984–1991 je opravljal službo prodekana soboške dekanije in med letoma 2001 in 2006 prodekana lendavske dekanije. Z ustanovitvijo škofije Murska Sobota leta 2006 je sprejel službo generalnega vikarja in kanclerja, bil je tudi član duhovniškega sveta, zbora svetovalcev, škofijskega gospodarskega sveta in škofijskega pastoralnega sveta. Leta 2011 je sprejel službo župnika župnije Razkrižje, kjer deluje še danes. Zdaj je dekan dekanije Ljutomer in opravlja službo škofovega vikarja za narodnostne skupnosti, kot duhovni pomočnik pa pomaga tudi v župniji Lendava.Zlatomašnik je živa vez med soboško škofijo in sosednjimi škofijami, posebej na Madžarskem, kamor zahaja kot duhovni oskrbnik Slovencev v Porabju v Monoštru, sodeloval je tudi v postopku za beatifikacijo božjega služabnika. Že od leta 1999 je bil imenovan za monsignorja ali papeškega kaplana.Kot kaplan, župnijski upravitelj, župnik in duhovni pomočnik je z veliko ljubeznijo skrbel za vernike, jim oznanjal evangelij, delil zakramente in jih vodil k Jezusu in Mariji. Vsak vernik, ki se je udeležil zlate maše, je v spomin prejel podobo zlatomašnika s podobo Marije vnebovzete v Turnišču. Vsem se je za lepe želje in priložnostna darila iz srca zahvalil, z željo, da bi mu Bog dal še obilo zdravja, da bi še naprej oznanjal evangelij med verniki župnije Razkrižje.