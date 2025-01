Ste videli, kaj je Janković sporočil dobremu prijatelju iz Srbije?

Ljubljanski župan Zoran Janković je v pismu izrazil podporo srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću in mu ponudil svojo pomoč. »V teh zahtevnih in prelomnih trenutkih, ko se Srbija sooča s številnimi izzivi, vam želim izraziti iskreno podporo in priznanje za vse, kar ste storili za razvoj in stabilnost države,« je zapisal.

Foto: MOL

Pismo podpore mu je poslal v času, ko se v Srbiji krepijo študentski protesti, kot tudi njihova podpora v javnosti. Proteste, pa tudi blokade fakultet, so študenti začeli potem, ko je v Novem Sadu umrlo 15 ljudi ob padcu nadstreška na železniški postaji 1. novembra lani po obsežni obnovi postaje. Protestniki zahtevajo predvsem kaznovanje vseh odgovornih.

»Vaše vodstvo, odločnost in vizija so bili ključni za napredek, ki ga je dosegla Srbija v minulih letih in prepričan sem, da se mora ta pot nadaljevati,« je zapisal v pismu, ki ga je Vučić prejel v četrtek, vsebino pa posredovala Vučićeva tiskovna služba.

Dobra prijatelja

V kabinetu ljubljanskega župana so za STA potrdili, da je srbskemu predsedniku poslal pismo podpore. Glede morebitnega komentarja pa dodali, da je že vse povedal na torkovi novinarski konferenci.

Aleksandar Vučić.FOTO: Zorana Jevtic Reuters

Takrat je Janković, ki je Vučića označil za svojega dobrega prijatelja, dejal, da je trenutna situacija v Srbiji zanj težko razumljiva in da si želi, da se stanje v državi uredi, da strani sedeta za mizo in se pogovorita ter da se študenti in dijaki vrnejo v šole.

Tudi v pismu Vučiću je izpostavil pomen ohranitve miru in stabilnosti. Pozval ga je, naj nadaljuje svojo pot predsednika in »ne dovoli, da bi pritiski ali napadi zamajali smer, ki jo je zastavil - smer močne, neodvisne in razvite Srbije«. »Naj vam ne zmanjka moči in vztrajnosti. Srbija vas potrebuje,« je dodal in mu ponudil pomoč.