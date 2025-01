Študentje na dvodnevno romanje v Novi Sad, v soboto se bodo poklonili žrtvam novembrske tragedije

Beograjski študenti so se danes odpravili na dvodnevni pohod iz prestolnice v Novi Sad, kjer bodo v soboto obeležili tri mesece od tragedije na železniški postaji. Srbske javne osebnosti so predstavnike EU v odprtem pismu pozvale k podpori evropske Srbije, na proteste so se odzvali tudi v Moskvi. Študentom se medtem pridružujejo nove skupine ljudi.

80-kilometrski pohod za pravico in izpolnitev zahtev so študenti začeli približno ob 10.30 pred beograjsko fakulteto za dramske umetnosti, kjer so neznanci 22. novembra lani napadli študente in profesorje, ki so se spominjali 15 smrtnih žrtev padca nadstreška po obsežni obnovi železniške postaje.

»Novosadski študenti so nas povabili na pohod, ki je tudi znak študentske solidarnosti in podpore. Novosadski študenti pogosto prihajajo v Beograd, mi pa zdaj gremo k njim, da pokažemo, kako resni in vztrajni smo. Pripravljeni smo prehoditi dolgo pot za pravično izpolnitev naših zahtev,« je povedala ena od udeleženk pohoda.

Med pohodom se študentom pridružujejo nove skupine ljudi. Ponekod so zanje pripravili sprejeme in pogostitve. Okoli 14. ure so protestniki prispeli v beograjsko predmestno naselje Batajnica.

»Pod Vučićem je Srbija nevarno območje«

Več deset srbskih javnih osebnosti je več predstavnikov EU, med drugim predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen in evropsko komisarko za širitev Marto Kos, v odprtem pismu opozorilo na neodločno in nedosledno politiko do Srbije, »ki je v preteklih letih vodila v javno podporo oblasti predsednika Aleksandra Vučića«.

Menijo, da bi Evropa, vsi njeni politični akterji in tudi evropska javnost, morali »upoštevati nesporno dejstvo, da je Srbija pod vlado Aleksandra Vučića varnostno nestabilno in nevarno območje«, na katerem »aktualna evropska brezbrižnost, stalni ruski vpliv in delovanje organiziranega kriminala omogočajo delovanje očitnega kriminalnega režima, ki po vseh dostopnih analizah političnega trenutka predstavljajo resno grožnjo, ne samo za zagotavljanje osnovnih državljanskih pravic državljanom Srbije, ampak tudi regionalni in evropski varnosti in stabilnosti«.

V Moskvi svarijo

Kot pomembne predstavnike Evropske unije so jih pozvali, da osebno prevzamejo aktivno vlogo v podpori svobodni, demokratični in evropski Srbiji. Med podpisniki so številni znani režiserji in drugi umetniki ter profesorji.

Na dogajanje v Srbiji so se danes odzvali tudi v srbski zaveznici Moskvi, kjer svarijo pred možnostjo kaosa v državi po večmesečnih protestih.

»Izjemno pomembno je, da protestniki, predvsem pa javnomnenjski voditelji, pokažejo zdrav razum. Ne smemo dovoliti, da bi v Srbiji zavladal kaos,« je dejala tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova, ki ocenjuje, da so srbske oblasti prisluhnile kritikam in so pripravljene na dialog v okviru političnega procesa.