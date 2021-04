Državni svetniki niso izglasovali veta

Kaj so povedali svetniki?



Drugi svetniki so se postavili noveli v bran

V državni zbor so sicer danes že prispeli podpisi državljanov pod dvema različnima pobudama za referendum o omenjeni noveli. Gibanje Zdrava družba je svoji zahtevi priložilo 33.670 podpisov, v gibanju Za pitno vodo pa so zbrali več kot 9000 glasov podpore.

Državni svet danes s 14 glasovi za in 19 proti ni izglasoval predlaganega veta na novelo zakona o vodah, ki jo je pred tednom dni sprejel državni zbor. V razpravi so pobudniki veta pozivali zlasti k ponovnemu premisleku in soočenju mnenj med predlagatelji novele in stroko o spornih delih zakona, nasprotniki pa so izražali zaupanje v občinske svete.Mnenja so se v razpravi državnih svetnikov kresala zlasti o vprašanju, ali se s poseganjem v 37. člen zakona o vodah možnost gradnje objektov na vodnem in priobalnem zemljišču širi ali oži. Doslej je namreč lahko vlada z odločitvijo o zožitvi priobalnega pasu ob vodi dovolila tudi povsem zasebno gradnjo, v skladu z novelo pa bi bila na podlagi vodnega soglasja in občinskega ali državnega prostorskega načrta lahko dovoljena gradnja objektov v javni rabi ter enostavnih objektov.»Zakon ne posega v pitno vodo, se ne dotika odpadnih vod in ne lastninske pravice na vodnih zemljiščih,« je poudaril državni svetnik. »V našem okolju ta sprememba rešuje bistvene težave,« je dodal in izpostavil, da brez tega zakona denimo ne bo kolesarske poti od Ljubljane do Dobove ob reki Savi.Svetnikje poudaril, da občine številne »pomembne premike« zelo pozdravljajo. Vseeno pa je menil, da je treba dati možnost, da izpostavijo svoje pomisleke, tudi civilnim iniciativam, ekološkim združenjem, strokovni javnosti in znanstvenikom. »Moj glas bo namenjen potrebnemu času za presojo dopolnil in pojasnil, ob tem pa želim, da bi se čim prej odpravili dvomi ter bi dobro predlagani ukrepi, ki niso sporni, čim prej zaživeli,« je dejal.»Postal je že običaj, da se nihče ne pogovarja z nikomer. Takoj, ko kdo malo dvigne glavo in reče oblasti, da nekaj morda ni v redu, je takoj obtožen politikanstva, zavajanja, neznanja branja zakonov, nerazumevanja, pomanjkanja dialoga in podobno,« je bil kritičen svetnikpa je spomnil, da noveli zakona nasprotuje »kompleksna in zelo široka pahljača stroke in civilne družbe«. Vladi je očital, da je ponovno uporabila že videno metodo - če ne bo zakona, tudi ne bo sredstev za skrb za vodotoke. Podobno tehniko je vlada uporabila že pri protikoronskih zakonih, kjer je v interventni zakon »zmeraj še nekaj dala zraven«, je očital.je menil, da »zakon ureja marsikaj, kar je zdaj narobe ... ampak po drugi strani pušča dvom o določenih stvareh, pušča neko nejasnost in možnost zlorab«. Izpostavil je, da bo gradnja objektov v skladu z novelo možno glede na odločitev občinskih organov, to pa pomeni 212 različnih upravljalcev in »masaker prostora«.»Prepričan sem, da se je pripravljalec zakona lotil sprememb z dobrimi nameni,« je dejalin pozval k zaupanju v občine oz. župane. »Zelo me žalosti, da postavljamo pod vprašaj občutek za odgovornost in pravičnost ljudi, ki sedijo v občinskih svetih,« je dejal predsednik državnega svetaje bil kritičen do okoljskih gibanj in številnih njihovih podanih mnenj: »Pet je mogoče takih, ki so podpisani z ustreznimi referencami, glavnina pa je bila kopiraj-prilepi, sicer z imeni in priimki, a to je bila poplava istega teksta. Tudi razna okoljska gibanja za zaščito tega in onega, ki jih imamo v Sloveniji nešteto, si bodo morala nazaj pridobiti zaupanje državljanov, da jim bomo verjeli.«Nekateri svetniki so sicer menili tudi, da bi bilo bolje o zakonu še enkrat premisliti, ga uskladiti in ponovno potrditi, kot da gre na referendum. »Velika verjetnost je, da referendum uspe. Potem pa smo ponovno na začetku poti,« je opozorilMinister za okolje in prostorse v primeru, da pride do referenduma, »veseli pojasnjevanja«. Prav tako se je, kot je zatrdil, na temo zakona pripravljen strokovno soočiti s komer koli. V izjavi za medije po koncu seje je izrazil upanje, da bodo imeli pobudniki referenduma in predlagatelji zakona v medijih v primeru referenduma enak čas za predstavitev stališč: »Zaupam v zdravo pamet Slovencev, da se bodo prav odločili.«