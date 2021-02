Hrvat je po vsej Sloveniji obljubljal ozdravljenje različnih vrst raka in drugih bolezni. Bolnikom je pripravljal različne rastlinske izvlečke in zahteval, da se odrečejo zdravljenju uradne medicine. Za tako imenovano zdravljenje jim je zaračunaval izjemno visoke cene. Ljudem se je predstavljal kot doktor Oskar, čeprav nima ustrezne poklicne kvalifikacije in licence za opravljanje zdravilske dejavnosti. Šest let je že minilo od tega sporočila za javnost novogoriških policistov, ki so tedaj preiskovali sum, da je nekdanji zdravilec pokojnega predsednika dr. Janeza Drnovška običajni goljuf, ode...