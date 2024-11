Drama v Slovenj Gradcu: gasilec Bojan rešil situacijo, ko je mamica v paniki obnemela

Gasilci so pogosto tisti tihi junaki, ki pomagajo v najbolj kritičnih trenutkih, a nedavno dejanje Bojana Juriča iz Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Talum Kidričevo ni ostalo neopaženo. Njegova hitra reakcija in pogum sta bila ključna, ko je prestrašena mamica dveletnega fantka na poti na urgenco potrebovala pomoč.

Dogodek se je zgodil v sredo zvečer, ko je mama fantka v paniki poklicala številko 112. Na poti do ambulante je njen sin doživel vročinski krč, kar jo je prisililo, da se je ustavila ob cesti, povsem preplašena in brez sposobnosti, da bi dispečerjem jasno opisala situacijo. Na srečo je takrat mimo prišel gasilec in prvi posredovalec Bojan Jurič.

Bojan je nemudoma prevzel situacijo v svoje roke. Umiril je prestrašeno mamico, vzpostavil komunikacijo z operaterjem 112 ter podal vse potrebne zdravstvene podatke. Poleg tega je spremljal zdravstveno stanje otroka in organiziral prostor na avtobusni postaji, kjer je lahko varno ustavilo reševalno vozilo.

Ponosni gasilci so sporočilo operaterja delili na družbenih omrežjih. FOTO: Zaslonski posnetek/Facebook

Gasilci ponosni na svojega člana

Dogodek je navdušil tudi slovenjgraškega operaterja v centru 112, saj je po dogodku poslal sporočilo pohvale gasilskemu društvu. Opisal je, kaj se je zgodilo, med drugim pa je o Bojanu zapisal tudi: »Prenesite mu pohvale in častite pivo. Na pomoč!«

Gasilci PGD Talum Kidričevo so na svojem družbenem omrežju sporočili, da so ponosni na svojega člana, ki je ponovno dokazal, kako dragoceni so prostovoljni gasilci v naši skupnosti.