Drama v Desusu se nadaljuje, to je napovedal Jasnič

Predsednik Desusa Ljubo Jasnič je v izjavi za medije dejal, da bo odstopil, če bodo poslanci stranke podali prijavo protikorupcijski komisiji, da jim je naročal, kakšna dopolnila naj vložijo k dopolnitvi gradbenega zakona. »Mislim, da je to unikum v politiki, da predsednika stranke predlagajo KPK, ker nekatere stvari svetuje,« je dejal.

Kot je še dejal, ga pa obenem poslanci Desusa pozivajo, naj stranka na vsak zakon poda mnenje. »Takoj ko bo poslanska skupina podala prijavo Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) proti meni, v tistem momentu bom predlagal, da prevzamejo stranko,« je bil jasen Jasnič.

Jasnič: Vladni zakoni poglabljajo razkol družbe

V izjavi je sicer še poudaril, da vodstvo stranke in njega osebno žalosti podpora poslanske skupine vladnim ukrepom in zakonodajnim predlogom, ki so po njihovi oceni škodljivi za Slovenijo. »Podpora vladnim zakonom, ki poglabljajo razkol družbe in dajejo še več vzvodov vladi, da z represijo tlači ljudi, ni v interesu Desusa ne večine prebivalcev Slovenije.«

Spomnil je, da vodstvo stranke zaradi škodljivih ravnanj ne podpira več trenutne vlade in njenih zakonodajnih ukrepov, pri tem pa je izpostavil novelo zakon o organiziranosti in delu v policiji, ki bo po njegovi oceni Nacionalni preiskovalni urad podredila vodstvu policije.