Jasnič grozi poslancem Desusa, ti mu odgovarjajo, da je avtokrat

V stranki Desus je spet vroče. Predsednik stranke Ljubo Jasnič je poslancema Ivanu Hršaku in Branku Simonoviču zagrozil z najbolj rigoroznimi ukrepi, ker sta kršila sklepe z zadnje seje sveta stranke.

Ta je namreč sklenil, da ne podpira več trenutne vlade niti njenih ukrepov. »Poslanci pa so včeraj odločno glasovali za prav vse sklepe in predloge vlade, vključno z najbolj spornimi,« je med drugim Jasnič zapisal v izjavi za javnost in izpostavil sporno novelo zakona o nalogah policije, ki Nacionalni preiskovalni urad (NPU) podreja vodstvu policije.

»Takšno glasovanje poslancev je neposredna izdaja stranke Desus, zlasti njenih volivcev in podpornikov, in tudi – o tem smo vsak dan bolj prepričani, saj se dokazi kar množijo – izdaja slovenskih državnih interesov, posebej v evropskih okvirih. Morda je takšno glasovanje poslancev v skladu z njihovimi osebnimi interesi, je pa v neposrednem nasprotju z interesi stranke Desus, ki naj bi jo zastopali.«

Jasnič je še pozival poslance, da prenehajo, da spoštujejo sprejete sklepe in zaveze stranke Desus, sicer bodo prisiljeni sprejeti najbolj rigorozne ukrepe.

Poslanca ostro odgovarjata

Na očitke je v izjavi za javnost odgovoril Hršak in pritiske označil za nedopustne. »Jasnič in generalka sekretarka ubirata pot reševanja težav prek medijev, ne da bi se mi v hiši sami pogovorili, kako bodo te stvari speljali. Poslanska skupina se je večkrat potegnila nazaj v dobro stranke, nismo želeli napenjati teh odnosov, a tako več ne gre. Smo priča hudemu napadu na poslansko skupino, o tem, kako smo glasovali na včerajšnji seji,« je povedal in izpostavil, da ima vsak poslanec pravico, da glasuje po svoji vesti in v skladu z ustavo, na Jasniča pa zato usmeril kup kritik v zvezi z dosedanjim delovanjem na čelu stranke.

Dejal je, da očitno ne pozna parlamentarne demokracije in si predstavlja, da bo lahko dal poslancem navodilo za glasovanje o vsakem zakonu v državnem zboru. »Ogorčeni smo, gre za grde očitke, da ne spoštujemo nobenih sklepov stranke, kar je laž,« je zatrdil Hršak, ki tudi pravi, da sklepi, o kateri govori Jasnič, sploh niso sklepi, temveč zgolj predsednikovega stališča, ki jih Jasnič na seji sveta prebral pod točno razno, brez, da bi člani pred tem dobili kakšno gradivo.

Tako tudi meni, da Jasnič nima pravne podlage za izključitev poslancev iz stranke, da gre za avtokrata, ki deluje po načelo »stranka - to sem jaz«. Napovedal je celo, da ga bodo zaradi pisma, v katerem jim je naročil, kako naj glasujejo v DZ, prijavili Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK).

V poslanski skupini je poleg Hršaka in Simonoviča še vodja poslanske skupine Franc Jurša, ki pa je že dlje časa odsoten zaradi bolezni. Robert Polnar je sicer uradno član poslanske skupine, vendar so ga iz stranke izključili že lani.