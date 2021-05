Domobranskega generala na skrivaj pokopali na Žalah

Popoldansko sonce je sijalo in oblivalo Ljubljano. Ko je ura odbila pol štirih, je na dvorišču šentpetrske vojašnice, kjer so bili ves čas procesa in še po izreku sodbe zaprti Leon Rupnik, Ervin Rösener, Milko Vizjak in Lovro Hacin, ustavila črna policijska marica. Bil je 4. september leta 1946. Stražarji so pozvali Rupnika, naj jim sledi iz svoje celice do vozila. Vrata marice je zaloputnil stražar in šofer je vžgal motor. Zavili so čez Ljubljanico in odpeljali proti Gruberjevemu prekopu. Pri Karlovškem mostu so morali počakati, da je odpeljal mimo tramvaj. Pognali so na Karlovški most in na...