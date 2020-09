Domine padajo: vse več okužb v šolah, rekordno število testov

Nerazumno dejanje starša

Novinarska konferenca o aktualnem dogajanju v zvezi z novim koronavirusom, na kateri bo sodeloval vladni govorec Jelko Kacin, bo danes ob 12. uri. Spremljali jo boste lahko tudi na naši spletni strani.

Zaprli šolo in vrtec

V bolnišnicah manj pacientov s covidom 19

Na Hrvaškem so ob 4.074 opravljenih testih v zadnjih 24 urah potrdili 334 novih okužb oziroma 35 manj kot na rekordno sredo.

Komaj so se šole odprle, že se je začel daljšati seznam tistih, kjer imajo primere okužbe z novim koronavirusom. V četrtek so slabo novico sporočili iz treh izobraževalnih ustanov , danes pa poročajo o novih primerih. Razredi, kjer so potrdili okužbe, praviloma ostajajo doma in pouk nadaljujejo od doma, prostore pa so temeljito razkužili.Na III. gimnaziji Maribor so zabeležili prvi primer med dijaki, v karanteni je ves razred. V Slivnici pa je otroka v šolo pospremil starš, ki je kasneje ta dan dobil pozitiven izvid. Ravnatelj šole je dejanje starša označil za absolutno nerazumno. V nasprotju s priporočili NIJZ so o dogodku obvestili vse starše. Epidemiolog se je po navedbah ravnateljaza Večer bal, da bodo povzročili paniko in naslednji dan ne bo nikogar v šolo. Kljub temu razen otroka okuženega drugi učenci šolo še naprej obiskujejo. Na Spodnji Polskavi pa je v šolo prišel otrok, katerega starš je prav tako čakal na rezultat testiranja, ki je bil nato pozitiven, poroča časnik Večer.Šolanje se je začelo po t. i. B-modelu, ki predvideva nošenje mask otrok zunaj učilnic in čim manj druženja med učenci različnih razredov. S tem naj bi dosegli, da bi v primeru okužbe posameznega učenca v karanteno poleg njega in njegove družine morali še njegovi sošolci, ne pa vsa šola.V četrtek so zaradi okužb zaprli podružnično šolo Trnava in vrtec v Trnavi, ki sodita v sklop Zavoda OŠ Braslovče, kjer imajo štiri potrjene primere okužb. v karanteni oz. samoizolaciji pa 23 zaposlenih. Okužbo so potrdili tudi v celjskem vrtcu Zarja. V enoti Ringa raja se je s koronavirusom okužila strokovna delavka. Sklican je štab CZ občine Braslovče, ki bo spremljal epidemiološko sliko, je sporočila občina.Da se epidemiološka slika v Sloveniji slabša, je več kot očitno. V sredo so znova potrdili več kot 50 primerov okužbe, v četrtek pa je bilo na novo odkritih 47 okužb. Opravljeno je bilo rekordno število testov, in sicer 1733 (pred tem jih je bilo največ 1607 dne 7. julija). Skupaj je v Sloveniji po podatkih sledilnika covida aktivnih 505 primerov okužbe, kar je devet več kot dan prej. Od začetka epidemije so prisotnost virusa sars-cov-2 potrdili pri 3079 osebah. V bolnišnicah se je v četrtek zdravilo 24 oseb, dve manj kot v sredo. Intenzivno pomoč so potrebovali trije pacienti (en manj kot dan prej).