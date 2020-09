Slabe novice: prve okužbe v vrtcu, osnovni in srednji šoli

Po začetku nove šolskega leta je bilo le vprašanje časa, kdaj se bodo okužbe začele pojavljati tudi v šolah in vrtcih. Danes so že iz treh izobraževalnih ustanov sporočili slabo novico.Kot je poroča portal Maribor24 je potrjena okužba na III. gimnaziji Maribor, en razred dijakov bo prestajal 14-dnevno karanteno.»Spoštovani starši/skrbniki dijakov, z obžalovanjem vam moram sporočiti, da imamo en razred dijakov v 14-dnevnikaranteni. Če želimo, da bodo dijaki čim dalj časa v šoli, je zares nujno, da upoštevamo priporočila o vedenju in ravnanju v šoli, s katerim so dijake seznanili razredniki prvi dan pouka,« je v obvestilu zapisala ravnateljica šole,V Osnovni šoli Braslovče so zabeležili primer okužbe s koronavirusom med zaposlenimi. Kot je preko FB sporočil tamkajšnji župan, zaenkrat ni nikakršnega razloga za preplah ali paniko, saj zaposlena ta teden ni bila v stiku s sodelavci. »Preventivno se bodo v teh dneh določenih zaposleni v šoli dodatno testirali. Stroške le-tega pokriva Občina Braslovče,« je še zapisal Žohar.Okužbo so potrdili tudi v celjskem vrtcu Zarja. V enoti Ringa raja se je s koronavirsom okužila strokovna delavka. »Vzpostavili smo kontakt s predstavnikom NIJZ, ki nam je podal navodila za nadaljnje ukrepanje,« so zapisali na spletni strani vrtca.