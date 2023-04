Dolgoletni zakon krepita tudi s pesmijo

Že 65 let poroke praznujeta zakonca Jožef in Kristina Lebar iz vasi Gomilica: pisalo se je leto 1958, ko sta z roko v roki stopila pred oltar v župnijski cerkvi Marije Vnebovzete v Turnišču in sklenila sveti zakon.

Dandanes se spominjata tako lepih kot tudi manj lepih trenutkov, strinjata se, da so leta minila kot jesensko listje, ki ga odpihne veter. Ob praznovanju častitljivega jubileja sta se v cerkvi v Turnišču udeležila zahvalne svete maše, na kateri jima je župnik, pater Toni Brinjovc, v trajen spomin podaril priznanje ob praznovanju zakonskega življenja, ki sta ga prebrodila v sreči in nesreči, v bolezni in zdravju. Med mašo sta obnovila zakonsko zaobljubo.

Ob jubileju sta obnovila zaobljube.

12 vnukov in 10 pravnukov že imata.

Vzgojila sta šest otrok

Jožef in Kristina se rada udeležujeta svetih maš in drugih cerkvenih prireditev in dogodkov v Gomilici. Za 65 let sreče sta ves čas v zakonsko košarico dodajala kamenček po kamenček, pravita. Gasilski veteran Jožef, ki se je rodil leta 1936 v vasi Gomilica, se je izučil za čevljarja in nekaj časa delal pri domačem obrtniku, nato je odšel na sezonsko delo v Avstrijo in se nazadnje zaposlil kot gozdar, kar je bil do upokojitve. Že več kot 50 let je prostovoljni gasilec društva Gomilica, društvu je tudi pomagal pri razvoju na vseh področjih. Redno je opravljal gasilske vaje in večkrat sodeloval pri gašenju požarov. Kristina, dekliško rojena Špilak leta 1936 v sosednji vasi Brezovica, je bila doma na manjši kmetiji. Pred 65 leti se je primožila v Gomilico, se posvetila domu, družini in vzgoji šestih otrok. Njun rod se je povečal za 12 vnukov in 10 pravnukov.

Na jesen življenja pod skupno streho v slogi, sožitju in spoštovanju živi več generacij. Zakoncema je doma v veliko pomoč sin Jože z družino, kljub letom pa sta dobrega zdravja in vitalna. Ob praznovanju poroke sta še povedala, da sta bila vrsto let pevca v domačem pevskem zboru, nastopala sta na občinskih in cerkvenih prireditvah, pevskih revijah in pogrebih. Tudi zdaj, ko so jima moči malo pošle, doma še rada zapojeta ljudske in cerkvene pesmi, pesem ju krepi in jima pomaga pozabiti na vse tegobe.