Dolenjski mlinar po starino v Ameriko (FOTO)

Ceste so polne vozil. Pomlad pa je čas, ko se odhaja po blagoslov, po druženje. Motoristi so se zbrali v Mirni Peči, streljaj proč pa so imeli svoj že 14. blagoslov tudi starodobniki. Zbrali so se na Mirni, kjer so moči združila Društvo ljubiteljev starih vozil Mirnske doline – Hrast Tržišče in VW klub Dolenjske in Bele krajine.

Janez Šepec je mehanik, ki obožuje starodobnike.

»Spomnim se, da sva bila pred leti s prijateljem Zvonetom Zupetom na blagoslovu motorjev v Mirni Peči. Ko sva prišla domov na Mirno, sva se usedla in rekla: zakaj pa ne bi mi imeli na Mirni blagoslova starodobnikov?« se domačin Janez Potokar spominja začetkov na Mirni pri Gostilni na Obali. Prijatelj Zvone je bil takoj za to, podporo je dala še tedanja krajevna skupnost Mirna, danes občina. Prav tako je preživela prireditev. Dve leti prisilnega počitka zaradi covida-19 sta mimo.

Najprej župan, potem še župnik

Prireditev živi, na zadnjem izletu se je zbralo skoraj 200 starodobnikov. Bilo je kaj videti. Tudi začetnik, soavtor dogodka Janez Potokar je prišel. Ne sam. Pripeljal se je z dobro ohranjenim francozom, vozilom renault 10 major letnik 1967, avto je pri njem od leta 1991.

»Vesel sem, ker se lahko nemoteno družimo, predvsem pa da se starodobniki srečujemo in izmenjujemo izkušnje. Kar delajo ti ljudje, je hvalevredno. Vozila ne končajo v smeteh, ampak jih pripravijo, uredijo in spravijo na cesto,« je bil nad dogodkom navdušen tudi domači župan Dušan Skerbiš, ki je svojčas tudi sam imel dva starodobnika, danes ne več. Po županu je besedo dobil župnik.

»Povabim vas, da se malce zberemo, da telesno okrepčilo, ki ga nujno potrebujemo, malce počaka. Blagoslov vozil pa začnemo s križem. Vozila so zato, da nam pomagajo priti v službo, na obisk k prijateljem, s pomočjo vozil potujemo in spoznavamo naravo in tudi rešujemo življenja. Zato je prav, da ta vozila blagoslovimo,« je zbrane nagovoril trebanjski župnik Slavko Kimovec, potem pa se sprehodil med vozili in zbranimi.

Izjemni corvette FOTOGRAFIJE: Drago Perko

»Tale corvette je uvožen iz ZDA. Premore 5700 kubikov in 230 konj, za naše ceste je kar premočan. Rad se vozi po lepih, ne pa luknjastih cestah,« nam pove Janez Šepec iz Šentlovrenca. Avto je uvozil iz ZDA, iz okolice Minnesote. Američani so ga izdelali leta 1974. »Pri meni je od lanske jeseni,« dodaja in prizna, da je kar trajalo, da je uredil vso papirologijo.

»Na koncu smo morali odtisniti še številko šasije. Lep čas smo iskali primeren kos kovine, na koncu smo jo dali pod kolo. Na tehničnem pregledu je brez moje pomoči ne bi našli,« smeje doda. Pravi, da ima avto skoraj 200.000 prevoženih kilometrov, zanj je odštel 16.000 evrov, še izvemo od mehanika, ki obožuje avte, njegova rdeča zver pa porabi okoli 20 litrov bencina na 100 kilometrov. »Tole je cadillac eldorado, letnik 1973,« pa je pojasnil Milan Grebenc, mlinar z Bistrice, kjer premorejo 125 let mlinarske tradicije.

200 oldtajmerjev se je zbralo na 14. blagoslovu.

»Avto sem kupil leta 2008, izdelali so ga leta 1973, sicer sem iskal avto, ki bil isti letnik kot jaz, 1962. A mi ponujeni model ni bil všeč, zato sem se odločil za tega. V taki različici, bel in z rdečim usnjem, je edini v Sloveniji. Zanj sem odštel 12.000 evrov, potem pa vložil še vsaj 10.000. A ni naprodaj, niti od hiše ne bo šel,« nadaljuje Milan, ki namerava še letos z avtom na Mali Lošinj, sicer pa ga rade vozijo njegove hčerke. Milanov lepotec ima 8200-kubični motor z 220 konji, menjalnik je trostopenjski. Na 100 kilometrov popije 25 litrov.

Hoteli so ga Avstrijci

»To je vozilo auto union wanderer. Menda edino v Sloveniji, na svetu pa so jih našteli okoli 160,« pa nam pove Konrad Šepec iz Kukenberka. Avte ima rad od mladih nog, tega starodobnika pa je kupil v Naklem. Dosedanjemu lastniku je opešal vid, avto je bil na prodaj. V času korone je Konrad pohitel v Naklo, imel je srečo, da so Avstrijci, ki so takisto hoteli to vozilo, zaradi epidemije morali ostati doma.

Corvette je uvožen iz ZDA. Premore 5700 kubikov in 230 konj, za naše ceste je kar premočan.

Konrad je vozilo uredil, osvežil in ga spravil na cesto, nekaj več kot 200 kilometrov je za njim. Avto tehta 1,7 tone, pri upravljanju pa mora biti človek pri močeh, saj nima servovolana. Letos je zbranim prvič zaigrala godba, in sicer Veteranska godba Straža, ki jo vodi Uroš Vegelj, in vozila pospremila tudi na panoramsko krožno vožnjo po Mirnski dolini, ki se je zaključila na Mirni. Zbrane sta pozdravil tudi predsednik VW kluba Dolenjske in Bele krajine Martin Mislovič ter Gorazd Kovač, prvi mož Društva ljubiteljev starih vozil Mirnske doline – Hrast Tržišče.

Janez Potokar in Zvone Zupet sta začela srečanja, ob njima še predsednik VW kluba Dolenjske in Bele krajine Martin Mislovič.

Amerika na Mirni

Konrad Šepec je naredil vse, da ta avto ostane v Sloveniji.

Zaigrala je godba.

Janez Potokar vestno zbira nalepke, ki jih dobijo na vsakoletnih druženjih.

Z blagoslovom srečno na pot

Po letu 2019 spet na Mirni

Lepo ohranjeni primerek

Na streho gre marsikaj.