Dobre novice: to nas čaka v naslednjih dneh

Po oceni Matjaža Leskovarja z Instituta Jožef Stefan je epidemija covida-19 vrh v petem valu že dosegla, v naslednjih dneh pa bo začela vse hitreje upadati.

Po oceni Leskovarja vrha epidemije na covidnh oddelkih intenzivne nege v petem valu sploh ne bo. Na navadnih covidnih oddelkih pa bomo vrh dosegli predvidoma čez teden dni. Ocenjeno reprodukcijsko število znaša približno ena, kar pomeni, da vsak okuženi okužbo povprečno prenese še na eno osebo.

Tedensko povprečje dnevno potrjenih okuženih oseb je 15.171. Hitrost prekuževanja je približno 210 tisoč okuženih na teden oz. 10 odstotkov prebivalstva na teden. Do te ocene so prišli na osnovi predpostavke, da je okuženih dvakrat toliko kot potrjenih primerov in da je trajanje kužnosti sedem dni. Trenutno je kužen vsak deseti prebivalec.

V primeru, da bo reprodukcijsko število ostalo 1, lahko pričakujemo, da se bo stanje v bolnišnicah začelo izboljševati po 9. februarju, ko govorimo navadnih oddelkih. V enotah intenzivne nege se bo krivulja navzdol obrnila nekoliko kasneje.

Kmalu konec pandemije?

Evropa bi lahko po dveh letih pandemije covida 19 kmalu vstopila v »dolgo obdobje miru« zaradi visoke stopnje precepljenosti, prevladujoče blažje različice koronavirusa omikron in konca zime, je danes sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).

Direktor WHO za Evropo Hans Kluge je dejal, da gre za »premirje, ki bi nam lahko prineslo trajni mir«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.