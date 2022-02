Se bomo kmalu vrnili v normalno življenje? WHO sporoča dobre novice

Evropa bi lahko po dveh letih pandemije covida 19 kmalu vstopila v »dolgo obdobje miru« zaradi visoke stopnje precepljenosti, prevladujoče blažje različice koronavirusa omikron in konca zime, je danes sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).

Direktor WHO za Evropo Hans Kluge je dejal, da gre za »premirje, ki bi nam lahko prineslo trajni mir«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Povedal je, da visoka raven imunosti prebivalstva zaradi cepiva in naravnih okužb v kombinaciji s spremembo letnega časa postavlja Evropo v boljši položaj, da prepreči kakršno koli ponovno naraščanje prenosa okužb, tudi ob pojavu še bolj virulentne različice od omikrona.

Novih različic ne bo mogoče povsem preprečiti

»Na nove različice, ki se bodo neizogibno pojavile, se je mogoče odzvati brez ponovne uvedbe vrste motečih ukrepov, ki smo jih potrebovali prej,« je dejal Kluge.

Poudaril je, da pandemije še ni konec, vendar »obstaja edinstvena priložnost, da prevzamemo nadzor nad prenosom«. To je sicer po njegovih besedah mogoče le, če bodo države nadaljevale kampanjo cepljenja in okrepile nadzor nad odkrivanjem novih različic.

Oblasti naj zaščitijo rizične skupine

Zdravstvene oblasti je tudi pozval, naj zaščitijo rizične skupine in spodbujajo ukrepe za individualno odgovornost, kot sta socialna distanca in nošenje mask.

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je bilo prejšnji teden v evropski regiji WHO, ki obsega 53 držav, zabeleženih približno 12 milijonov novih primerov okužbe, kar je najvišja raven od začetka pandemije. Zaradi nižje stopnje hospitalizacij kot v prejšnjih valovih se vse več držav, vključno s Francijo, z Irsko in Združenim kraljestvom, odloča za znatno ali celo popolno odpravo omejitev zaradi koronavirusa. Danska in Norveška sta tako ta teden postali prvi evropski državi, ki sta v celoti odpravili vse ukrepe.