Dobra novica za tiste, ki ste v veselem pričakovanju: na računu vas bo pričakalo več denarja

Zaradi rasti cen življenjskih potrebščin v lanskem letu so se letos marca za 10,3 odstotka zvišale tudi meje dohodkov za letne pravice iz javnih sredstev. Med njimi se je dvignila tudi višina pomoči ob rojstvu otroka, ki po novem znaša 404,96 evra (lani znašala 367,15 evra), so sporočili na družbenem omrežju ministrstva za delo.

Višja je tudi denarna socialna pomoč, ki po novem za prvo odraslo ali samsko osebo znaša 465,34 evra (pred tem je bila 421,89 evra). Denarna socialna pomoč obsega pravico do denarne socialne pomoči, izredne denarne socialne pomoči, pomoč pri kritju stroškov pogreba (pogrebnina) in pravico do enkratne izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana (posmrtnina).

Nova, višja meja za pridobitev otroških dodatkov in državne štipendije je od 1. marca 1218,08 evra dohodka mesečno na družinskega člana. Najvišji otroški dodatek bo znašal 162 evrov na mesec, najvišji osnovni znesek državne štipendije pa 258 evrov. Višji zneski otroškega dodatka, državne štipendije in dodatkov k državni štipendiji bodo samodejno izplačani v aprilu, za to ni treba oddajati nove vloge.