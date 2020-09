Dnevne luči na avtih so kot tangice

VIDIC LEON Bojan Kos je tisti, ki skrbi za sproščene, a hkrati informativne objave. FOTO: Leon Vidic/delo

Adrenalin in ženino veselje

Po podatkih analitike ima med zadnjimi 100 objavami največji doseg reševanje planinke na Mangartu, 2. julija letos. Objava ima 250.000 ogledov in dosega 475.000 uporabnikov. Kot je povedal Bojan Kos, sta imeli odličen odziv tudi videoobjavi maja na temo motoristike in kolesarstva, vsaka več kot 240.000 ogledov. Največ delitev je imela objava o pogrešanem otroku iz letošnjega leta – 4600 delitev, največ reakcij uporabnikov pa obisk vodnika službenega psa v jeseniški bolnišnici – 18.400. Ta objava je imela tudi zelo veliko komentarjev – 1260.

Preventivno z znanimi

»Klešče so poletni 'must have' za vse tiste, ki se na dveh kolesih vozite v papučah. Baje se da z njimi kar dobro nohte naravnati, če jih slučajno dvigne pri stiku z asfaltom. Na vsaki, tudi kratki vožnji s kolesom, mopedom, motorjem ... uporabi primerno opremo in se z njo zavaruj pred poškodbami,« je eden izmed mnogih zapisov na profilu družabnega omrežja, ki ga upravlja slovenski uporabnik.Ne, ne gre za profil servisa koles niti za profil ponudnika manikire, pač pa za uradni profil Policijske uprave Kranj. Slednja pleni pozornost številnih Slovencev in Slovenk s svojim načinom obveščanja in poročanja. Le kdo bi si mislil, da so lahko tudi policisti hudomušni ter zabavni? Nenavadno, mar ne?, predstavnik za odnose z javnostmi na PU Kranj, nam pove, da so profil na družabnem omrežju facebook zastavili tako, da pritegnejo ljudi in da ti čim večkrat preberejo njihova obvestila. Zato vas lahko kakšna objava dodobra nasmeji in vam polepša dan, obenem pa vas spodbudi k previdnosti. »Izbor besedišča za objave je vsakič skrbno izbran. O resnih temah se vedno komunicira strokovno in neoporečno, medtem ko se pri razlagi konteksta posameznih vsakdanjih in preventivnih vsebin v ospredje lahko daje tudi kreativnost in sproščenost. Ne glede na temo ali slog objave pa je v ozadju vedno resno sporočilo. Ugotavljamo, da tako lažje nagovorimo in dosežemo publiko, ki jo v določenih primerih potrebujemo tudi sami,« poudari Kos, ki je, mimogrede, po naših izkušnjah tudi eden najbolj odzivnih predstavnikov za odnose z javnostmi v policiji.Dejstvo je, da je facebook priljubljeno družabno omrežje, uporabljajo ga tako mladi kot starejši ljudje. Za obveščanje, za ohranjanje stikov, za zabavo. Tako ima PU Kranj več kot 21.000 sledilcev (profil krovne Generalne policijske uprave jih ima 150.000). Vsaka uprava ima svoj profil in pokriva določeno regijo Slovenije. Za profile so odgovorni predstavniki za odnose z javnostmi. »A kdo ve, če je 228 km/uro, 1200 evrov kazni in 9 kazenskih točk za bavarca m550 v redu rezultat? Sprašujemo za kršitelja. Držite se omejitev in adrenalin prihranite, recimo za domača opravila. To bo žena vesela,« je denimo le eden izmed zapisov gorenjskih policistov.Pa naj kdo reče, da se ne nasmejiš in zamisliš ob takšni objavi. Seveda si tovrstni zapisi prislužijo številne komentarje, tako odobravajoče kot očitajoče. Veliko hrupa ter povzemanja medijev je spodbudila tudi objava o pohodnikih, ki so neprimerno obuti: »To pa je samozavest, da greš v opremi za Tivoli na Vogel iskat 'prvenstven sestop' po nekih hudih grabnih. Rezultat: izgubljen, itak. Ne no tega. Človek, če ni oznak, ni poti. To pa ja vidiš.«Kos nam je še povedal, da sta besedišče in slog objav vedno skrbno izbrana in da objave ponujajo v osnovi isto kot profili drugih policijskih postaj, le da je besedišče v določenih primerih manj zadržano in bolj sproščeno, vendar vedno spoštljivo. »Veliki večini uporabnikov je slog Policijske uprave Kranj všeč, manjši del uporabnikov pa moti, vendar tudi njihove kritike, če so konstruktivne, pri ustvarjanju vsebin poskušamo upoštevati,« dodaja predstavnik PU Kranj.Izvirna je tudi tale o tangicah, 9. junija: »Dnevne luči na avtih so kot tangice. Pri obeh samo spredaj vidiš, da so, zadaj pač ne. V prometu je za vidnost odgovoren voznik. Ob zmanjšani vidljivosti vklopi zasenčene luči, da boš viden/vidna od spredaj in zadaj.«Namen PU Kranj je zagotovo dosežen: resna sporočila v bolj sproščenem vzdušju privabijo ljudi. Tako jih lažje nagovorijo in imajo nato večji odziv, ko policija potrebuje pomoč državljanov in državljank. Na primer ko policija išče pogrešane osebe, priče, informacije ali ko preiskujejo hujše prekrške, kazniva dejanja, prometne nesreče. »Komunikacija je dvosmerna,« pravi Kos in dodaja: »Hvaležni smo jim, da nam pomagajo, ko jih potrebujemo. Glede na njihov odziv je upravljanje strani vredno truda.« Zato imajo objave dvojno vlogo: policija z vsebinami ljudem daje varnost in vpogled v policijski vsakdan, ljudje pa policiji pomagajo z informacijami. Sicer pa ves čas odgovarjajo na kratka vprašanja, a: »Facebook stran ni in tudi ne bo namenjena naznanitvam prekrškov ali kaznivih dejanj.«Poglejte, kako so recimo iskali lastnika kavča, ki ga je izgubil med vožnjo: »Dragi voznik, če želiš do konca sedežno sestaviti, se oglasi po dele, ki si jih včeraj zvečer okoli 22.40 izgubil malo pred izvozom Podtabor proti Karavankam. Trenutno imaš doma samo polizdelek.« To objavo so uporabniki facebooka delili 122-krat.Sicer pa vedno bolj uporabljajo tudi videovsebine, na primer posnetek z znanim borcem, v katerem opozarjajo ljudi, naj pazijo na svoje osebne stvari, češ da so »tošle, bicikli, nahrbtniki in take stvari poleti vroča roba. Sploh če pustite, da se ta roba sama sonči.«