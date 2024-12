Divjal in ubil konzula! Voznik, ki je zbil slovenskega diplomata, prejel le leto dni zapora

Eden od komentarjev pod prispevkom o sodbi zaradi tragične prometne nesreče v prestolnici Republike Srbske na tamkajšnjem novičarskem portalu je bil: »Toliko je torej pri nas vredno človeško življenje.« Toliko je torej pri nas vredno človeško življenje. Res malo. Ubiješ človeka in sedel boš eno piškavo leto. Takšno kazen so namreč na banjaluškem sodišču izrekli 25-letnemu Sergeju Miljkoviću, ki je predlani z avtom do smrti zbil vodjo slovenskega konzulata v tem mestu, 62-letnega Marjana Ristića. Namesto 50 kar 97 na uro Zgodilo se je 29. marca 2022 zvečer v banjaluškem naselju Borik. Konzu...